Скількох лежачих поліцейський витримає підвіска автомобіля

Проїзд лежачого поліцейського. Фото: carstech

Щоб водії не перевищували швидкість на потенційно небезпечних ділянках, на дорозі встановлюються штучні перешкоди — "лежачі поліцейські", які змушують автомобілістів сповільнюватися перед ними. Це виходить не завжди, тому виникає питання, як довго підвіска автомобіля витримає проїзд через таку перешкоду.

Про це написав SUV News.

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Скільки терпітиме підвіска

За словами експертів, під час проїзду будь-яких нерівностей підвіска автомобіля зазнає значного навантаження, але на те, наскільки вони сильно зношують амортизатори, стійки, пружини, сайлентблоки та кульові опори впливає ціла низка факторів. Серед них — швидкість їзди, тип підвіски, завантаженість автомобіля та частота подолання перешкод.

Однозначної відповіді на питання про точну фатальну кількість випадків проїзду через "лежачого поліцейського" немає, але дані тестування на віртуальному симуляторі показують, що проблеми можуть початися вже після 100 проїздів перешкоди на високій швидкості.

Як проїхати "лежачого поліцейського"

Раніше ми писали, як перетнути лежачого поліцейського, щоб швидко не пошкодити авто. Насамперед потрібно:

завчасно знизити швидкість — якщо загальмувати раптово перед бар'єром, це може пошкодити підвіску та інші частини автомобіля;

долати перешкоду на низькій швидкості — не більш як 20 км/год;

розподіляти вагу авто рівномірно — проїжджати точно по центру, щоб обидва колеса одночасно перетинали перешкоду;

уникати різких рухів.

Також мало хто знає, що популярний водійський застосунок Waze може попереджати заздалегідь про "лежачі поліцейські" на шляху до місця призначення, та навіть показувати відстань між ними та автомобілем.