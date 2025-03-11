Как безопасно для авто перейти с зимнего на летний стеклоомыватель

Стеклоомыватель. Фото: glass.com

Водители готовятся к теплому сезону, в частности меняют моющую жидкость в автомобилях. Почему важно корректно переходить с зимнего на летний омыватель стекла и какие проблемы могут возникнуть при неправильной или несвоевременной замене.

Об этом написал SUV News.

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В марте могут быть большие перепады температуры в течение суток. При ранней замене зимнего омывателя на летний или на обычную воду, жидкость может замерзнуть ночью в бачке и трубках, что приведет к повреждению системы. Поэтому лучше использовать остатки зимней жидкости до начала апреля, а летний состав залить при среднесуточной температуре не менее +5 °C.

Не используйте зимнюю жидкость летом

Зимние омыватели содержат спиртовые компоненты, обеспечивающие их устойчивость к низким температурам. При потеплении спирты становятся более летучими, а их пары негативно влияют на здоровье водителя и пассажиров. В жаркую погоду они могут вызвать головную боль, головокружение, снижение концентрации и скачки артериального давления.

Оптимальный омыватель летом

Стоит залить специализированные летние жидкости, которые содержат моющие компоненты для эффективного удаления загрязнений, а также вещества, предотвращающие образование известкового налета. Такие составы можно приобрести в магазинах или приготовить самостоятельно, используя дистиллированную воду и мягкое моющее средство.

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