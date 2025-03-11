Як безпечно для авто перейти з зимового на літній склоомивач

Склоомивач. Фото: glass.com

Водії готуються до теплого сезону, зокрема міняють мийну рідину в автомобілях. Чому важливо коректно переходити з зимового на літній склоомивач та які проблеми можуть виникнути при неправильній або несвоєчасній заміні.

Про це написав SUV News.

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У березні можуть бути великі перепади температури протягом доби. При ранній заміні зимового омивача на літній або на звичайну воду, рідина може замерзнути вночі в бачку та трубках, що призведе до пошкодження системи. Тому краще використати залишки зимової рідини до початку квітня, а літній склад залити за середньодобової температури не менш як +5 °C.

Не використовуйте зимову рідину влітку

Зимові омивачи містять спиртові компоненти, що забезпечують їхню стійкість до низьких температур. Під час потепління спирти стають летючішими, а їхні пари негативно впливають на здоров’я водія та пасажирів. У спекотну погоду вони можуть викликати головний біль, запаморочення, зниження концентрації та стрибки артеріального тиску.

Оптимальний омивач влітку

Варто залити спеціалізовані літні рідини, які містять мийні компоненти для ефективного видалення забруднень, а також речовини, що запобігають утворенню вапняного нальоту. Такі склади можна придбати в магазинах або приготувати самостійно, використовуючи дистильовану воду та м’який мийний засіб.

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