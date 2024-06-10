Що робити, коли рідина омивача не розпилюється на лобове скло — прості лайфхаки

Рідина омивача не розпилюється на лобове скло — визначення та усунення проблеми
10 червня 2024 19:45
Ремонт системи очищення. Фото: caranddriver.com
Автомобіль, в якому не розбризкується рідина для склоочисників, є небезпечним для їзди. Тому кожному водієві потрібно знати, як діагностувати та усунути несправності цієї системи.
Про це написала "Твоя машина".
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Насамперед відкрийте капот та перевірте рівень рідини для омивання в бачку. Якщо він в нормі, ймовірно, причина полягає в засміченні форсунок.
Для очищення форсунок знадобляться
- Стара зубна щітка;
- чиста м’яка тканина з мікрофібри;
- балончик зі стисненим повітрям;
- тонкий металевий дріт;
- оцет.
Як очистити поверхню форсунок
- Змочіть щітку у теплій воді;
- акуратно протріть поверхню форсунок, щоб видалити бруд;
- протріть форсунки тканиною;
- за необхідності використовуйте стиснене повітря для видалення глибших забруднень.
Як очистити форсунки зсередини
- Обережно введіть дріт у сопло форсунки;
- повертайте і рухайте дріт, щоб видалити засмічення;
- перевірте розпилення рідини, запустивши форсунки.
Якщо засмічення не усувається:
- Відкрийте капот та знайдіть місце з’єднання шланга подачі рідини з форсункою;
- зніміть шланг та форсунку;
- помістіть форсунку в миску з оцтом на кілька годин;
- продуйте форсунку стисненим повітрям для видалення залишків бруду;
- встановіть форсунку назад та перевірте роботу системи.
Профілактика засмічень
- Використовуйте якісну обмивальну рідину, яка містить очищувальні добавки;
- регулярно перевіряйте та доливайте рідину в бачок;
- періодично очищайте форсунки та перевіряйте їхній стан.
Раніше ми писали, що робити, коли двірники розмазують бруд по склу автомобіля. Також розповідали, як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток.
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