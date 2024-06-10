Що робити, коли рідина омивача не розпилюється на лобове скло — прості лайфхаки

Ремонт системи очищення. Фото: caranddriver.com

Автомобіль, в якому не розбризкується рідина для склоочисників, є небезпечним для їзди. Тому кожному водієві потрібно знати, як діагностувати та усунути несправності цієї системи.

Про це написала "Твоя машина".

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Насамперед відкрийте капот та перевірте рівень рідини для омивання в бачку. Якщо він в нормі, ймовірно, причина полягає в засміченні форсунок.

Для очищення форсунок знадобляться

Стара зубна щітка;

чиста м’яка тканина з мікрофібри;

балончик зі стисненим повітрям;

тонкий металевий дріт;

оцет.

Як очистити поверхню форсунок

Змочіть щітку у теплій воді;

акуратно протріть поверхню форсунок, щоб видалити бруд;

протріть форсунки тканиною;

за необхідності використовуйте стиснене повітря для видалення глибших забруднень.

Як очистити форсунки зсередини

Обережно введіть дріт у сопло форсунки;

повертайте і рухайте дріт, щоб видалити засмічення;

перевірте розпилення рідини, запустивши форсунки.

Якщо засмічення не усувається:

Відкрийте капот та знайдіть місце з’єднання шланга подачі рідини з форсункою;

зніміть шланг та форсунку;

помістіть форсунку в миску з оцтом на кілька годин;

продуйте форсунку стисненим повітрям для видалення залишків бруду;

встановіть форсунку назад та перевірте роботу системи.

Профілактика засмічень

Використовуйте якісну обмивальну рідину, яка містить очищувальні добавки;

регулярно перевіряйте та доливайте рідину в бачок;

періодично очищайте форсунки та перевіряйте їхній стан.

Раніше ми писали, що робити, коли двірники розмазують бруд по склу автомобіля. Також розповідали, як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток.