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Рідина омивача не розпилюється на лобове скло — визначення та усунення проблеми

10 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Що робити, коли рідина омивача не розпилюється на лобове скло — прості лайфхаки
Ремонт системи очищення. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобіль, в якому не розбризкується рідина для склоочисників, є небезпечним для їзди. Тому кожному водієві потрібно знати, як діагностувати та усунути несправності цієї системи.

Про це написала "Твоя машина".

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Насамперед відкрийте капот та перевірте рівень рідини для омивання в бачку. Якщо він в нормі, ймовірно, причина полягає в засміченні форсунок.

Для очищення форсунок знадобляться

  • Стара зубна щітка;
  • чиста м’яка тканина з мікрофібри;
  • балончик зі стисненим повітрям;
  • тонкий металевий дріт;
  • оцет.

Як очистити поверхню форсунок

  • Змочіть щітку у теплій воді;
  • акуратно протріть поверхню форсунок, щоб видалити бруд;
  • протріть форсунки тканиною;
  • за необхідності використовуйте стиснене повітря для видалення глибших забруднень.

Як очистити форсунки зсередини

  • Обережно введіть дріт у сопло форсунки;
  • повертайте і рухайте дріт, щоб видалити засмічення;
  • перевірте розпилення рідини, запустивши форсунки.

Якщо засмічення не усувається:

  • Відкрийте капот та знайдіть місце з’єднання шланга подачі рідини з форсункою;
  • зніміть шланг та форсунку;
  • помістіть форсунку в миску з оцтом на кілька годин;
  • продуйте форсунку стисненим повітрям для видалення залишків бруду;
  • встановіть форсунку назад та перевірте роботу системи.

Профілактика засмічень

  • Використовуйте якісну обмивальну рідину, яка містить очищувальні добавки;
  • регулярно перевіряйте та доливайте рідину в бачок;
  • періодично очищайте форсунки та перевіряйте їхній стан.

Раніше ми писали, що робити, коли двірники розмазують бруд по склу автомобіля. Також розповідали, як позбутися скрипу у двірниках без заміни щіток.

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