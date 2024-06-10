Что делать, если жидкость омывателя не распыляется на лобовое стекло — простые лайфхаки

Жидкость омывателя не распыляется на лобовое стекло — определение и устранение проблемы
10 июня 2024 19:45
Ремонт системы очистки. Фото: caranddriver.com
Автомобиль, в котором не разбрызгивается жидкость для стеклоочистителей, опасен для езды. Поэтому каждому водителю нужно знать, как диагностировать и устранить неисправность системы.
Об этом написала "Твоя машина".
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Прежде всего, откройте капот и проверьте уровень жидкости для омывания в бачке. Если он в норме, вероятно, причина заключается в засорении форсунок.
Для очистки форсунок понадобятся
- Старая зубная щетка;
- чистая мягкая ткань из микрофибры;
- баллончик со сжатым воздухом;
- тонкая металлическая проволока;
- уксус.
Как очистить поверхность форсунок
- Смочите щетку в теплой воде;
- аккуратно протрите поверхность форсунок, чтобы удалить грязь;
- протрите форсунки тканью;
- при необходимости используйте сжатый воздух для удаления более глубоких загрязнений.
Как очистить форсунки изнутри
- Осторожно введите проволоку в сопло форсунки;
- поворачивайте и двигайте проволоку, чтобы удалить засор;
- проверьте распыление жидкости, запустив форсунки.
Если засор не устраняется:
- Откройте капот и найдите место соединения шланга подачи жидкости с форсункой;
- снимите шланг и форсунку;
- поместите форсунку в миску с уксусом на несколько часов;
- продуйте форсунку сжатым воздухом для удаления остатков грязи;
- установите форсунку назад и проверьте работу системы.
Профилактика засоров
- Используйте качественную омывающую жидкость, содержащую очищающие добавки;
- регулярно проверяйте и доливайте жидкость в бачок;
- периодически очищайте форсунки и проверяйте их состояние.
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