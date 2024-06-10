Что делать, если жидкость омывателя не распыляется на лобовое стекло — простые лайфхаки

Ремонт системы очистки. Фото: caranddriver.com

Автомобиль, в котором не разбрызгивается жидкость для стеклоочистителей, опасен для езды. Поэтому каждому водителю нужно знать, как диагностировать и устранить неисправность системы.

Об этом написала "Твоя машина".

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Прежде всего, откройте капот и проверьте уровень жидкости для омывания в бачке. Если он в норме, вероятно, причина заключается в засорении форсунок.

Для очистки форсунок понадобятся

Старая зубная щетка;

чистая мягкая ткань из микрофибры;

баллончик со сжатым воздухом;

тонкая металлическая проволока;

уксус.

Как очистить поверхность форсунок

Смочите щетку в теплой воде;

аккуратно протрите поверхность форсунок, чтобы удалить грязь;

протрите форсунки тканью;

при необходимости используйте сжатый воздух для удаления более глубоких загрязнений.

Как очистить форсунки изнутри

Осторожно введите проволоку в сопло форсунки;

поворачивайте и двигайте проволоку, чтобы удалить засор;

проверьте распыление жидкости, запустив форсунки.

Если засор не устраняется:

Откройте капот и найдите место соединения шланга подачи жидкости с форсункой;

снимите шланг и форсунку;

поместите форсунку в миску с уксусом на несколько часов;

продуйте форсунку сжатым воздухом для удаления остатков грязи;

установите форсунку назад и проверьте работу системы.

Профилактика засоров

Используйте качественную омывающую жидкость, содержащую очищающие добавки;

регулярно проверяйте и доливайте жидкость в бачок;

периодически очищайте форсунки и проверяйте их состояние.

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