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Жидкость омывателя не распыляется на лобовое стекло — определение и устранение проблемы

10 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Что делать, если жидкость омывателя не распыляется на лобовое стекло — простые лайфхаки
Ремонт системы очистки. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобиль, в котором не разбрызгивается жидкость для стеклоочистителей, опасен для езды. Поэтому каждому водителю нужно знать, как диагностировать и устранить неисправность системы.

Об этом написала "Твоя машина".

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Прежде всего, откройте капот и проверьте уровень жидкости для омывания в бачке. Если он в норме, вероятно, причина заключается в засорении форсунок.

Для очистки форсунок понадобятся

  • Старая зубная щетка;
  • чистая мягкая ткань из микрофибры;
  • баллончик со сжатым воздухом;
  • тонкая металлическая проволока;
  • уксус.

Как очистить поверхность форсунок

  • Смочите щетку в теплой воде;
  • аккуратно протрите поверхность форсунок, чтобы удалить грязь;
  • протрите форсунки тканью;
  • при необходимости используйте сжатый воздух для удаления более глубоких загрязнений.

Как очистить форсунки изнутри

  • Осторожно введите проволоку в сопло форсунки;
  • поворачивайте и двигайте проволоку, чтобы удалить засор;
  • проверьте распыление жидкости, запустив форсунки.

Если засор не устраняется:

  • Откройте капот и найдите место соединения шланга подачи жидкости с форсункой;
  • снимите шланг и форсунку;
  • поместите форсунку в миску с уксусом на несколько часов;
  • продуйте форсунку сжатым воздухом для удаления остатков грязи;
  • установите форсунку назад и проверьте работу системы.

Профилактика засоров

  • Используйте качественную омывающую жидкость, содержащую очищающие добавки;
  • регулярно проверяйте и доливайте жидкость в бачок;
  • периодически очищайте форсунки и проверяйте их состояние.

Ранее мы писали, что делать, когда дворники размазывают грязь по стеклу автомобиля. Также рассказывали, как избавиться от скрипа в дворниках без замены щеток.

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