Які особливості нових авто дратують водіїв

Засмучена водійка. Фото: freepik.com

Сучасний автомобільний ринок постійно прагне до вдосконалення, пропонуючи нові технології, які мають на меті знизити вартість виробництва та зробити машини легшими для користувачів. Втім, деякі рішення автовиробників водії вважають дуже незручними.

Про це повідомив ZUBR.

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Електронні системи

Сучасні авто нашпиговані електронікою, але водії не вважають практичними деякі нововведення. Наприклад, система стабілізації (ESP) у деяких моделях або не вимикається взагалі, або для цього потрібно виконати складну комбінацію дій. Що створює труднощі, коли авто потрібно вивільнити з багнюки чи снігу.

Запасне колесо

На багатьох авто повноцінне запасне колесо замінили на докатку. Докатка — це безкамерне запасне колесо, яке встановлюється у випадку, якщо одне з основних коліс автомобіля пошкоджено. Вона має серйозні обмеження щодо швидкості руху та дистанції пробігу, тому встановлюється як тимчасову заміну. Але навіть доїхати на ньому кілька кілометрів до найближчого СТО у дощ або сніг небезпечно через високий ризик ДТП, особливо на поганих дорогах.

Невдалий дизайн

Широкі задні стійки кузова та маленькі вікна обмежують огляд. Це ускладнює маневрування, особливо в місті.

Заводська навігація

Встановлена виробником навігаційна система є частим об’єктом для критики. Вони менш функціональні, ніж популярні мобільні додатки, повільніше оновлюються та можуть не показувати нові дороги.

Віртуальні кнопки

Зникнення фізичних кнопок викликає незадоволення у багатьох водіїв. Наприклад, щоб увімкнути підігрів сидінь, потрібно заходити в меню на екрані, що відволікає та потенційно знижує безпеку.

Раніше ми писали, які звуки вказують на несправність в автомобілі. Також пояснювали, для чого загадкова кнопка A-off на приладовій панелі авто.