Какие особенности новых авто раздражают водителей

Расстроенный водитель. Фото: freepik.com

Современный автомобильный рынок постоянно стремится к совершенствованию, предлагая новые технологии, которые призваны снизить стоимость производства и сделать машины легче для пользователей. Впрочем, некоторые решения автопроизводителей водители считают очень неудобными.

Об этом сообщил ZUBR.

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Электронные системы

Современные авто нашпигованы электроникой, но водители не считают практичными некоторые нововведения. Например, система стабилизации (ESP) в некоторых моделях или не выключается вообще, или для этого нужно выполнить сложную комбинацию действий. Что создает трудности, когда авто нужно высвободить из грязи или снега.

Запасное колесо

На многих авто полноценное запасное колесо заменили на докатку. Докатка — это бескамерное запасное колесо, которое устанавливается в случае, если одно из основных колес автомобиля повреждено. Она имеет серьезные ограничения по скорости движения и дистанции пробега, поэтому устанавливается в качестве временной замены. Но даже доехать на нем несколько километров до ближайшего СТО в дождь или снег опасно из-за высокого риска ДТП, особенно на плохих дорогах.

Неудачный дизайн

Широкие задние стойки кузова и маленькие окна ограничивают обзор. Это затрудняет маневрирование, особенно в городе.

Заводская навигация

Установленная производителем навигационная система является частым объектом для критики. Они менее функциональны, чем популярные мобильные приложения, медленнее обновляются и могут не показывать новые дороги.

Виртуальные кнопки

Исчезновение физических кнопок вызывает недовольство у многих водителей. Например, чтобы включить подогрев сидений, нужно заходить в меню на экране, что отвлекает и потенциально снижает безопасность.

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