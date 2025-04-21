Какие особенности новых авто раздражают водителей

Что раздражает водителей в современных авто больше всего
Современный автомобильный рынок постоянно стремится к совершенствованию, предлагая новые технологии, которые призваны снизить стоимость производства и сделать машины легче для пользователей. Впрочем, некоторые решения автопроизводителей водители считают очень неудобными.
Об этом сообщил ZUBR.
- Электронные системы
Современные авто нашпигованы электроникой, но водители не считают практичными некоторые нововведения. Например, система стабилизации (ESP) в некоторых моделях или не выключается вообще, или для этого нужно выполнить сложную комбинацию действий. Что создает трудности, когда авто нужно высвободить из грязи или снега.
- Запасное колесо
На многих авто полноценное запасное колесо заменили на докатку. Докатка — это бескамерное запасное колесо, которое устанавливается в случае, если одно из основных колес автомобиля повреждено. Она имеет серьезные ограничения по скорости движения и дистанции пробега, поэтому устанавливается в качестве временной замены. Но даже доехать на нем несколько километров до ближайшего СТО в дождь или снег опасно из-за высокого риска ДТП, особенно на плохих дорогах.
- Неудачный дизайн
Широкие задние стойки кузова и маленькие окна ограничивают обзор. Это затрудняет маневрирование, особенно в городе.
- Заводская навигация
Установленная производителем навигационная система является частым объектом для критики. Они менее функциональны, чем популярные мобильные приложения, медленнее обновляются и могут не показывать новые дороги.
- Виртуальные кнопки
Исчезновение физических кнопок вызывает недовольство у многих водителей. Например, чтобы включить подогрев сидений, нужно заходить в меню на экране, что отвлекает и потенциально снижает безопасность.
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