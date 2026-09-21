Всесвітній автомобіль 2027 року: половину списку зайняв Китай

BYD Ti7 2027 року. Фото: byd.sa

Міжнародний конкурс Всесвітній автомобіль оголосив попередній перелік претендентів на головний титул 2027 року. Поява великої кількості бюджетних моделей з КНР суттєво змінює баланс сил на глобальному ринку та змушує конкурентів знижувати ціни. У цьогорічному списку номінантів китайські автомобілі становлять майже половину від загальної кількості учасників. Понад сотня експертів з різних країн світу розпочинає серію тест-драйвів для визначення найкращих машин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Blog.

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Китайський прорив

Загальний перелік кандидатур включає 56 нових моделей, з яких 27 представляють марки з Китаю. У списку знаходяться такі нові машини, як BYD Ti7, Changan Nevo Q05, Chery Q, Deepal S05, Deepal S07, Exeed Exlantix ET, Exeed RX, GAC Aion UT, GAC Aion V, Geely EX2 та Geely Starray EM-i. Також за нагороду змагатимуться iCAUR v23, Jetour G700, Jetour T2, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Leapmotor T03, Lepas L6 EV, Lepas L8 PHEV, Lynk & Co 900, Onvo L90, XPeng G6, XPeng L03, XPeng P7+ та Zeekr 8X. До цієї ж групи входять MG4 EV Urban та новий Volvo EX60, позаяк вони мають безпосередні китайські інвестиційні та технічні корені.

Експансія східних марок дає покупцям доступ до сучасних технологій за помірні кошти. Новинки пропонують багате оснащення за вартість звичайних бюджетних авто, через що відомі західні виробники змушені переглядати власну цінову політику.

Умови відбору

Для участі в конкурсі модель повинна відповідати суворим критеріям організаторів. Серійний випуск має становити не менше 10 000 одиниць на рік, а вартість машини повинна залишатися нижчою за рівень розкішних авто на її основних ринках. Автомобіль має бути повністю новим або глибоко оновленим та продаватися щонайменше на двох континентах у двох великих регіонах з 1 січня 2026 року по 19 березня 2027 року.

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Серед інших кандидатів виділяються BMW i3, Buick Electra E7, Chevrolet Aveo, Chevrolet Captiva, Cupra Raval, DS N°7, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, Hyundai Tucson, Infiniti QX65, Kia EV2, Kia Seltos, Kia Syros EV, Kia Telluride, Lexus ES, Lincoln Corsair, Mazda CX-5, Mazda CX-6e, Mercedes-Benz Electric C-Class, Mercedes-Benz Electric GLC, Mercedes-Benz GLA, Nissan Frontier Pro, Nissan NX8, Polestar 4 SUV, Renault Filante, Subaru Trailseeker, Subaru Uncharted та Volkswagen Atlas Pro.

Тест-драйви триватимуть до січня, а фінальне оголошення переможця відбудеться на автосалоні в Нью-Йорку 24 березня 2027 року.

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