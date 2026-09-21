Всемирный автомобиль 2027 года: половину списка занял Китай

BYD Ti7 2027 года. Фото: byd.sa

Международный конкурс Всемирный автомобиль объявил предварительный список претендентов на главный титул 2027 года. Появление большого количества бюджетных моделей из КНР существенно меняет расстановку сил на глобальном рынке и вынуждает конкурентов снижать цены. В списке номинантов этого года китайские автомобили составляют почти половину от общего числа участников. Более сотни экспертов из разных стран мира приступают к серии тест-драйвов для определения лучших машин.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Blog.

Реклама

Китайский прорыв

Общий список кандидатов включает 56 новых моделей, из которых 27 представляют марки из Китая. В списке находятся такие новые машины, как BYD Ti7, Changan Nevo Q05, Chery Q, Deepal S05, Deepal S07, Exeed Exlantix ET, Exeed RX, GAC Aion UT, GAC Aion V, Geely EX2 и Geely Starray EM-i. Также за награду будут бороться iCAUR v23, Jetour G700, Jetour T2, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Leapmotor T03, Lepas L6 EV, Lepas L8 PHEV, Lynk & Co 900, Onvo L90, XPeng G6, XPeng L03, XPeng P7+ и Zeekr 8X. В эту же группу входят MG4 EV Urban и новый Volvo EX60, поскольку они имеют непосредственные китайские инвестиционные и технические корни.

Экспансия восточных марок дает покупателям доступ к современным технологиям за умеренные средства. Новинки предлагают богатое оснащение по цене обычных бюджетных автомобилей, из-за чего известные западные производители вынуждены пересматривать собственную ценовую политику.

Условия отбора

Для участия в конкурсе модель должна соответствовать строгим критериям организаторов. Серийный выпуск должен составлять не менее 10 000 единиц в год, а стоимость машины должна оставаться ниже уровня роскошных автомобилей на ее основных рынках. Автомобиль должен быть полностью новым или значительно обновленным и продаваться как минимум на двух континентах в двух крупных регионах с 1 января 2026 года по 19 марта 2027 года.

Читайте также:

Среди других кандидатов выделяются BMW i3, Buick Electra E7, Chevrolet Aveo, Chevrolet Captiva, Cupra Raval, DS N°7, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, Hyundai Tucson, Infiniti QX65, Kia EV2, Kia Seltos, Kia Syros EV, Kia Telluride, Lexus ES, Lincoln Corsair, Mazda CX-5, Mazda CX-6e, Mercedes-Benz Electric C-Class, Mercedes-Benz Electric GLC, Mercedes-Benz GLA, Nissan Frontier Pro, Nissan NX8, Polestar 4 SUV, Renault Filante, Subaru Trailseeker, Subaru Uncharted и Volkswagen Atlas Pro.

Тест-драйвы продлятся до января, а окончательное объявление победителя состоится на автосалоне в Нью-Йорке 24 марта 2027 года.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Китай разрушает автомобильную промышленность Европы. Это результат перехода европейцев на электромобили и их зависимости от поставок аккумуляторов из КНР.

Также читайте, почему Xiaomi теряет 5600 долларов на каждом проданном электромобиле. Несмотря на высокий спрос на электрокары, финансовые убытки компании растут гораздо быстрее, чем очереди покупателей в автосалонах.