Toyota Raize 2026 года. Фото: Toyota

Новый компактный кроссовер Toyota Raize сочетает в себе низкий расход топлива и богатую начальную комплектацию. Базовая гибридная версия стоит 15 000 долларов, а максимальная комплектация обойдется в 16 500 долларов. Такая цена делает автомобиль значительно выгоднее, чем Toyota Yaris Cross, стоимость которого в Японии начинается почти с 20 000 долларов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Blog.

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Обновления и характеристики

Модель Raize дебютировала ещё в конце 2019 года для Японии, стран Азии и Латинской Америки, а теперь прошла плановую модернизацию. В салоне появились современные порты зарядки USB-C и обновленная приборная панель. Кроме того, подогрев передних сидений и камера заднего вида отныне входят в стандартную комплектацию всех версий.

Разработчики расширили палитру цветов кузова и усовершенствовали электронные помощники водителя. Также добавили специальную топовую версию Z Powerful с черным декором. В сочетании с гибридной силовой установкой такая версия стоит чуть менее 16 500 долларов.

Модельный ряд состоит из четырех комплектаций под индексами X, G, Z и Z Powerful и предлагает три варианта силовых установок. Базовый 3-цилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,2 л развивает 87 л.с. и 113 Нм крутящего момента. Альтернативой выступает литровый турбомотор мощностью 97 л.с. и 136 Нм, который в стандартной комплектации сочетается с системой полного привода. Гибридная модификация также оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем, однако он работает исключительно в качестве генератора для электродвигателя по принципу системы Nissan e-Power. Такая силовая установка развивает 104 л.с. и 169 Нм крутящего момента.

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В салоне хватает места для четырех или пяти пассажиров, да и багажный отсек, учитывая столь скромные габариты, остаётся вполне вместительным.

Бюджетные альтернативы

Самый доступный гибридный вариант G Hybrid обойдется покупателям примерно в 15 000 долларов. Если бюджет еще скромнее, базовый переднеприводный Raize X с 1,2-литровым двигателем стоит чуть больше 12 500 долларов и уже имеет неплохой набор опций.

Несмотря на привлекательную цену, эта модель не появится на рынке ЕС. Платформа автомобиля с самого начала разрабатывалась без учета европейских требований безопасности, а адаптация конструкции к жестким стандартам мгновенно лишила бы кроссовер его главного ценового преимущества.

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