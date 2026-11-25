Toyota Raize 2026 року. Фото: Toyota

Новий компактний кросовер Toyota Raize поєднує низьку витрату пального та багате базове оснащення. Початкова гібридна модифікація коштує 15 000 доларів, а максимальна комплектація обійдеться у 16 500 доларів. Такий цінник робить автомобіль значно вигіднішим за Toyota Yaris Cross, вартість якого в Японії стартує майже з 20 000 доларів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Blog.

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Оновлення та характеристики

Модель Raize дебютувала ще наприкінці 2019 року для Японії, країн Азії та Латинської Америки, а тепер пройшла планову модернізацію. У салоні з'явилися сучасні порти зарядки USB-C та оновлена панель приладів. Крім того, підігрів передніх сидінь і камера заднього огляду відтепер входять до стандартного оснащення всіх комплектацій.

Розробники розширили палітру кольорів кузова та вдосконалили електронні помічники водія. Також додали спеціальну топову версію Z Powerful з чорним декором. У поєднанні з гібридною силовою установкою таке виконання коштує трохи менше за 16 500 доларів.

Лінійка моделі складається з чотирьох комплектацій під індексами X, G, Z та Z Powerful і пропонує три варіанти силових установок. Базовий 3-циліндровий атмосферний двигун об'ємом 1,2 л розвиває 87 к.с. та 113 Нм крутного моменту. Альтернативою виступає літровий турбомотор потужністю 97 к.с. і 136 Нм, який стандартно поєднується з системою повного приводу. Гібридна модифікація також має 1,2-літровий бензиновий двигун, проте він працює виключно як генератор для електромотора за принципом системи Nissan e-Power. Така силова установка видає 104 к.с. та 169 Нм крутного моменту.

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Завдяки масі менш як 1090 кг автомобіль почувається на дорозі досить бадьоро, а повний привід допомагає впевнено долати зимові перешкоди.

У салоні вистачає місця для чотирьох або п'ятьох пасажирів, та й багажний відсік як для таких скромних габаритів залишається цілком містким.

Бюджетні альтернативи

Найдоступніший гібридний варіант G Hybrid обійдеться покупцям приблизно у 15 000 доларів. Якщо ж бюджет ще скромніший, базовий передньопривідний Raize X з 1,2-літровим мотором коштує трохи більше за 12 500 доларів і вже має непоганий набір опцій.

Попри привабливий цінник, ця модель не з'явиться на ринку ЄС. Платформу автомобіля від самого початку розробляли без урахування європейських вимог безпеки, а адаптація конструкції до жорстких стандартів миттєво позбавила б кросовер його головної цінової переваги.

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