Запотевшее лобовое стекло в машине. Фото: Pexels

В холодное время года появляется густой мутный конденсат на окнах автомобиля из-за высокой влажности воздуха и резких перепадов температуры. Попытка быстро высушить стекло горячей струей из обогревателя может привести к появлению трещин на холодной поверхности. Избавиться от этой проблемы навсегда поможет комплексный подход к чистоте окон и системе вентиляции автомобиля.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

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Причины появления влаги

Главным источником лишней влаги в салоне становится снег или мокрая грязь, которую люди заносят на коврики на подошвах обуви. Ситуацию усугубляет постоянный перепад температур, когда пассажиры открывают двери теплой машины на морозе. Даже обычное дыхание водителя после очистки кузова от снега мгновенно оседает на холодном стекле.

Дополнительным фактором выступает салонный воздушный фильтр, который за год накапливает дорожную пыль, тополиный пух и пыльцу растений. Эти частицы активно удерживают воду, поэтому грязный фильтр превращается в увлажнитель воздуха и ухудшает обдув.

Очистка стекол

Прежде всего следует тщательно вымыть внутреннюю поверхность стекол. Любой налет, следы силикона или отпечатки пальцев становятся основой для быстрого оседания мелких капель воды.

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Особенно стойкий слой грязи образуется в автомобилях, где водители курят или используют электронные сигареты. Обычные салфетки не способны полностью удалить следы дыма и глицерина со стекла. Для таких случаев лучше всего подходит специальная активная пена, которая легко растворяет жирную пленку.

После очистки на сухое стекло следует нанести антитуманное средство, которое формирует невидимый защитный барьер. Наряду с этим необходимо установить новый салонный фильтр, ведь менять его следует не реже одного раза в год.

Испаритель кондиционера

Иногда даже после мытья стекол и замены фильтра ситуация не меняется к лучшему. Если при этом из дефлекторов вентиляции дует затхлым воздухом, причина кроется в испарителе кондиционера.

Из-за постоянных перепадов температур на деталях этого узла оседает конденсат, к которому быстро прилипают пыль и мелкая грязь. Влажная среда становится идеальным местом для размножения плесени и опасных грибков. Они не только создают неприятный запах в салоне, но и способны провоцировать заболевания дыхательных путей.

Если при включении кондиционера для осушения стекол появился посторонний запах, стоит выполнить третий обязательный шаг. Испаритель нуждается в глубокой очистке и специальной дезинфекции от грибков и бактерий.

Провести такую процедуру можно на профильной станции технического обслуживания с помощью специального оборудования. Впрочем, на рынке автохимии достаточно доступных аэрозолей и пенных очистителей, которые позволяют справиться с проблемой самостоятельно.

Ранее Новини.LIVE писали, как очистить лобовое стекло автомобиля за копейки: простой домашний метод. Этот недорогой продукт эффективно растворяет жир и следы от насекомых.

Также читайте, как правильно подобрать новое лобовое стекло для автомобиля. Даже модели одного года выпуска часто имеют разное остекление из-за различий в комплектациях.