Как удалить грязь со стекол автомобиля с помощью домашнего средства

Как почистить лобовое стекло авто за копейки: простой домашний метод
Водители часто ищут доступные средства для ухода за автомобилем. Обычный уксус помогает быстро очистить лобовое стекло от стойких загрязнений. Этот недорогой продукт эффективно растворяет жир и следы от насекомых. Домашний раствор также защищает поверхность от образования утреннего льда.
Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cronista.
Действие уксуса
Обычный белый уксус служит простым и дешевым средством для ухода за автомобилем. Главным компонентом жидкости является уксусная кислота, обладающая обезжиривающими свойствами. Благодаря этому состав легко удаляет грязь с поверхности стекла.
Налет от жесткой воды, смола, птичий помет и остатки насекомых исчезают быстро. Уксусный раствор также помогает снизить уровень влажности внутри салона в холодную погоду. Продукт стоит копейки, но дает отличный результат.
Правила ухода
Для безопасной очистки уксус следует разбавлять водой в равных пропорциях. Работа требует использования мягкой микрофибры для предотвращения царапин. Концентрированная кислота при постоянном контакте способна повредить лакокрасочное покрытие, резиновые уплотнители или пластик.
Помимо очистки от грязи, это средство используется для борьбы с утренними морозами. Добавление раствора в воду изменяет температуру замерзания жидкости по аналогии с обычной солью. Простой метод позволяет отсрочить появление льда на стекле в морозные дни.
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