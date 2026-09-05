Как удалить грязь со стекол автомобиля с помощью домашнего средства

Чистка лобового стекла автомобиля. Фото: magnific.com

Водители часто ищут доступные средства для ухода за автомобилем. Обычный уксус помогает быстро очистить лобовое стекло от стойких загрязнений. Этот недорогой продукт эффективно растворяет жир и следы от насекомых. Домашний раствор также защищает поверхность от образования утреннего льда.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cronista.

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Действие уксуса

Обычный белый уксус служит простым и дешевым средством для ухода за автомобилем. Главным компонентом жидкости является уксусная кислота, обладающая обезжиривающими свойствами. Благодаря этому состав легко удаляет грязь с поверхности стекла.

Налет от жесткой воды, смола, птичий помет и остатки насекомых исчезают быстро. Уксусный раствор также помогает снизить уровень влажности внутри салона в холодную погоду. Продукт стоит копейки, но дает отличный результат.

Правила ухода

Для безопасной очистки уксус следует разбавлять водой в равных пропорциях. Работа требует использования мягкой микрофибры для предотвращения царапин. Концентрированная кислота при постоянном контакте способна повредить лакокрасочное покрытие, резиновые уплотнители или пластик.

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Помимо очистки от грязи, это средство используется для борьбы с утренними морозами. Добавление раствора в воду изменяет температуру замерзания жидкости по аналогии с обычной солью. Простой метод позволяет отсрочить появление льда на стекле в морозные дни.

Ранее Новини.LIVE писали, какой штраф за трещину на лобовом стекле. Полицейские часто ссылаются на приказ №710, который запрещает эксплуатацию транспортных средств с повреждениями, влияющими на обзор водителя.

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