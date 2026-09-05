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Головна Авто Як очистити лобове скло авто за копійки: простий домашній метод

Як очистити лобове скло авто за копійки: простий домашній метод

Ua ru
5 вересня 2026 11:50
Як позбутися бруду на склі авто за допомогою домашнього засобу
Чистка лобового скла авто. Фото: magnific.com

Водії часто шукають доступні засоби для догляду за машиною. Звичайний оцет допомагає швидко очистити лобове скло від стійких забруднень. Цей дешевий продукт ефективно розчиняє жир та сліди від комах. Домашній розчин також захищає поверхню від утворення ранкового льоду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cronista.

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Дія оцту

Звичайний білий оцет служить простим і дешевим засобом для догляду за машиною. Головним компонентом рідини є оцтова кислота, яка володіє знежирювальними властивостями. Завдяки цьому склад легко видаляє бруд з поверхні скла.

Наліт від жорсткої води, смола, пташиний послід та залишки комах зникають швидко. Оцтовий розчин також допомагає знизити рівень вологості всередині салону під час холоду. Продукт коштує мінімально, але дає чудовий результат.

Правила догляду

Для безпечного очищення оцет слід розбавляти водою в рівних пропорціях. Робота вимагає застосування м'якої мікрофібри для запобігання подряпинам. Концентрована кислота при постійному контакті здатна пошкодити лакофарбове покриття, гумові ущільнювачі чи пластик.

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Окрім очищення від бруду, цей засіб використовується для боротьби з ранковими холодами. Додавання розчину у воду змінює точку замерзання рідини за аналогією зі звичайною сіллю. Простий метод дозволяє відкласти появу криги на склі під час морозних днів.

Раніше Новини.LIVE писали, який штраф за тріщину на лобовому склі. Поліцейські часто посилаються на наказ №710, який забороняє експлуатацію транспортних засобів із пошкодженнями, що впливають на огляд водія.

Також читайте, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло. Бажано діяти швидко, щоб дефекти не набули загрозливого вигляду.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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