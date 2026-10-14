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Главная Авто Типовая ошибка: как избавиться от запотевания стекол в авто

Типовая ошибка: как избавиться от запотевания стекол в авто

Ua ru
14 октября 2026 06:00
Ошибка водителей: как на самом деле избавиться от запотевания стекол
Конденсат на стекле автомобиля. Фото: magnific.com

Мокрые куртки и обувь водителя осенью приносят в салон машины немало влаги. В холодное время года конденсат на стеклах автомобиля быстро ограничивает обзор и мешает безопасному движению. Многие допускают типичную ошибку, включая внутреннюю рециркуляцию для борьбы с этим явлением. На самом деле такая настройка лишь задерживает влажный воздух внутри и ухудшает видимость.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Причины запотевания

Включение рециркуляции перекрывает подачу свежего воздуха с улицы и задерживает влагу внутри салона. Дыхание пассажиров и намокшие коврики постоянно насыщают воздух водяным паром. При контакте с холодным стеклом влага мгновенно оседает в виде мелких капель.

Для быстрого осушения стекла следует обязательно выключить рециркуляцию и открыть приток воздуха с улицы. Затем нужно направить обдув на лобовое стекло, увеличить обороты вентилятора и включить кондиционер вместе с обогревателем. Кондиционер эффективно удаляет влагу из воздуха, а теплая струя быстро прогревает стекло.

Салонный фильтр

На скорость исчезновения пара существенно влияет состояние салонного фильтра. Со временем элемент забивается пылью, сажей и грязью, из-за чего поток воздуха из дефлекторов ослабевает. Загрязненный фильтрующий элемент не способен быстро подавать необходимый объем воздуха для обдува.

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Признаками изношенного фильтра являются шумный вентилятор, длительное запотевание стекол и неприятный запах в салоне. Специалисты советуют менять салонный фильтр ежегодно или каждые 15 000–30 000 км пробега. Но осенняя пыль и опавшие листья могут забить деталь гораздо раньше этого срока.

Ранее Новини.LIVE писали, как запотевшие утром окна автомобиля разрушают электронику машины. Высокая влажность свидетельствует о наличии воды на полу и риске быстрого выхода из строя блоков управления.

Также читайте, как вернуть 100% прозрачность лобовому стеклу автомобиля. Некоторые загрязнения появляются сразу после автомойки и не устраняются даже стеклоочистителями с омывателем.

авто советы автомобиль окна конденсат на окнах
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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