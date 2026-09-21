Опасная влага: как запотевшие стекла портят электронику автомобиля

Конденсат на стеклах автомобиля. Фото: magnific.com

Осеннее похолодание часто сопровождается появлением конденсата на стеклах и неприятного запаха в салоне. Большинство водителей просто протирают поверхности тряпкой и ждут, пока заработает обогреватель. Но если влага постоянно покрывает окна автомобиля, это свидетельствует о наличии воды на полу и риске скорого выхода из строя блоков управления.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

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Причины затопления

Под пластиковыми накладками у лобового стекла расположен специальный желоб с отверстиями для отвода дождевой воды. Опавшие листья и грязь быстро забивают эти каналы в течение осени. В результате дождевая вода поднимается в желобе и проникает через уплотнители внутрь салона. Аналогичную проблему вызывают изношенные или поврежденные дренажные трубки люка, проложенные в стойках кузова.

Влага скапливается под напольным покрытием, где находится толстый шумоизоляционный слой. Вода собирается у ног пассажира, под задними сиденьями и в нише для запасного колеса. Образовавшийся пар постоянно конденсируется на холодном стекле, из-за чего прогрев автомобиля по утрам занимает немало времени. Тошнотворный запах из дефлекторов подтверждает активное размножение плесени в обшивке.

Повреждение электроники

Автомобильные инженеры часто монтируют электронные блоки управления непосредственно под напольным покрытием. В этой зоне находятся модуль подушек безопасности, блоки комфорта и главные разъёмы жгутов проводки. Вода вызывает коррозию контактов, после чего возникают постоянные сбои в работе центрального замка, электропривода сидений и систем безопасности.

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Замена залитого модуля подушек безопасности или электронного блока комфорта обходится в несколько сотен евро и требует специальной кодировки.

Для решения проблемы необходимо регулярно очищать желоб под стеклом от листьев и промывать дренаж водой. Также стоит просушить промокшую шумоизоляцию с помощью теплового вентилятора, заменить салонный фильтр и использовать специальные поглотители влаги.

Ранее Новини.LIVE писали, как за мгновение избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Многие водители пытаются решить эту проблему с помощью специальных средств из автомагазинов или народных методов, но существует более простой способ.

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