Почему не стоит ездить в авто с открытыми окнами — три главных риска

Почему выгода езды в авто с открытыми окнами обманчива — главные риски
Летом многие водители, чтобы спастись от жары, не включают кондиционер, а ездят в автомобиле с открытыми окнами. Но экономия топлива в таком случае сомнительна, а вот риски для здоровья очень вероятны.
Об этом написал SUV News.
Главные риски
- Езда с открытыми окнами быстрее 70 км/ч увеличивает сопротивление воздуха и нагрузку на двигатель, что заставляет автомобиль тратить больше топлива. Ошибочно полагать, что ездить с открытыми окнами на высокой скорости дешевле, чем использовать кондиционер.
- Через открытые окна в машину попадают грязь и пыль, что может вызвать болезни.
- На высокой скорости через окна могут влетать мусор или даже камни из-под колес других автомобилей. Они могут травмировать или испугать водителя, что приведет к потере контроля над автомобилем.
Загрязненный воздух
Ученые из Глобального центра исследования чистого воздуха Университета Суррея (GCARE) определили уровень загрязнения воздуха для автомобилистов в 10 разных городах мира.
Они исследовали уровень твердых частиц (PM2,5) внутри транспортных средств в часы пик утром и вечером, а также в не пиковые часы в середине дня. Также ученые измеряли, как изменялся уровень воздействия, когда водители использовали рециркуляционные системы, вентиляторы или просто открывали окно автомобиля.
Независимо от города и модели автомобиля было обнаружено, что открытое окно допускает наивысшее влияние загрязнения воздуха.
- Пассажиры, включившие рециркуляцию, испытали влияние примерно на 80% меньше вредных загрязнителей, чем те, кто открыл окна автомобиля.
- Когда окна были открыты в не пиковые часы, загрязнение было на 91% и 40% меньше, чем в утренние и вечерние часы пик соответственно.
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