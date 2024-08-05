Почему не стоит ездить в авто с открытыми окнами — три главных риска

Открытые окна автомобиля. Фото: parade.com

Летом многие водители, чтобы спастись от жары, не включают кондиционер, а ездят в автомобиле с открытыми окнами. Но экономия топлива в таком случае сомнительна, а вот риски для здоровья очень вероятны.

Об этом написал SUV News.

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Главные риски

Езда с открытыми окнами быстрее 70 км/ч увеличивает сопротивление воздуха и нагрузку на двигатель, что заставляет автомобиль тратить больше топлива. Ошибочно полагать, что ездить с открытыми окнами на высокой скорости дешевле, чем использовать кондиционер. Через открытые окна в машину попадают грязь и пыль, что может вызвать болезни. На высокой скорости через окна могут влетать мусор или даже камни из-под колес других автомобилей. Они могут травмировать или испугать водителя, что приведет к потере контроля над автомобилем.

Загрязненный воздух

Ученые из Глобального центра исследования чистого воздуха Университета Суррея (GCARE) определили уровень загрязнения воздуха для автомобилистов в 10 разных городах мира.

Они исследовали уровень твердых частиц (PM2,5) внутри транспортных средств в часы пик утром и вечером, а также в не пиковые часы в середине дня. Также ученые измеряли, как изменялся уровень воздействия, когда водители использовали рециркуляционные системы, вентиляторы или просто открывали окно автомобиля.

Независимо от города и модели автомобиля было обнаружено, что открытое окно допускает наивысшее влияние загрязнения воздуха.

Пассажиры, включившие рециркуляцию, испытали влияние примерно на 80% меньше вредных загрязнителей, чем те, кто открыл окна автомобиля.

Когда окна были открыты в не пиковые часы, загрязнение было на 91% и 40% меньше, чем в утренние и вечерние часы пик соответственно.

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