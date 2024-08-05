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Чому вигода їзди в авто з відкритими вікнами оманлива — головні ризики

5 серпня 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Чому не варто їздити в авто з відкритими вікнами — три головні ризики
Відкриті вікна автомобіля. Фото: parade.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Влітку багато хто з водіїв, щоб врятуватися від спеки, не вмикають кондиціонер, а їздять в автомобілі з відкритими вікнами. Але економія палива в такому разі сумнівна, а от ризики для здоров'я дуже вірогідна.

Про це написав SUV News.

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Головні ризики

  1. Їзда з відкритими вікнами швидше 70 км/год збільшує опір повітря та навантаження на двигун, що змушує автомобіль витрачати більше палива. Помилково думати, що їздити з відкритими вікнами на високій швидкості дешевше, ніж використовувати кондиціонер.
  2. Через відкриті вікна в машину потрапляють бруд та пил, що може викликати хвороби.
  3. На високій швидкості через вікна може влітати сміття або навіть каміння з-під коліс інших авто. Вони можуть травмувати або налякати водія, що призведе до втрати контролю над автомобілем.

Забруднене повітря

Вчені з Глобального центру дослідження чистого повітря Університету Суррея (GCARE) визначили рівень забруднення повітря для автомобілістів у 10 різних містах світу.

Вони досліджували рівень твердих частинок (PM2,5) всередині транспортних засобів у години пік вранці та ввечері, а також у не пікові години в середині дня. Також вчені вимірювали, як змінювався рівень впливу, коли водії використовували системи рециркуляції, вентилятори або просто відкривали вікно автомобіля.

Незалежно від міста та моделі автомобіля, було виявили, що відкрите вікно допускає найвищий вплив забруднення повітря.

  • Пасажири, які ввімкнули рециркуляцію, зазнали впливу приблизно на 80% менше шкідливих забруднювачів, ніж ті, хто відчинив вікна автомобіля.
  • Коли вікна були відкриті в не пікові години, забруднення було на 91% та 40% менше, ніж у ранкові та вечірні години пік відповідно.

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здоров'я авто поради автомобіль вікна

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08:35 У Волгограді лунали потужні вибухи — зафіксовано пожежу на підстанції

08:21 Окупанти 472 рази за добу вдарили по Запорізькій області — зруйновано житло

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