Экономный способ устранить запотевание окон автомобиля

Конденсат на окнах авто. Фото: freepik.com

Запотевание на окнах автомобиля является очень неприятной проблемой для всех водителей, ведь конденсат делает водителя слепым в машине. Способов борьбы с ним множество, но они не всегда являются быстрыми, дешевыми или эффективными.

Дешевый действенный лайфхак предложил эксперт британского издания Mirror.

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"Конденсат в автомобилях вещь неприятная, потому что водителям приходится тратить время на протирание окон и включение кондиционера или открывание окна, прежде чем можно будет отправиться в путь. А вождение с запотевшими окнами создает угрозу безопасности", — отметил генеральный директор компании по аренде автомобилей LeaseLoco.com Джон Уилмот.

Как побороть запотевание

Для устранения этой проблемы Уилмот предлагает простой трюк: поставить в машине на ночь небольшую миску с обычной поваренной солью. Она поглощает избыток влаги в воздухе, что предотвращает конденсат. Конечно, время от времени соль в машине нужно заменять.

При этом стоит помнить, что устойчивый конденсат при высоких температурах может сигнализировать о других проблемах, таких как негерметичные уплотнения или даже утечка охлаждающей жидкости.

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