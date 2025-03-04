Економний спосіб усунути запотівання вікон автомобіля

Конденсат на вікнах авто. Фото: freepik.com

Запотівання на вікнах автомобіля є дуже неприємною проблемою для усіх водіїв, адже конденсат робить водія сліпим у машині. Способів боротьби з ним безліч, але вони не завжди є швидкими, дешевими або ефективними.

Дешевий дієвий лайфхак запропонував експерт британського видання Mirror.

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"Конденсат в автомобілях річ неприємна, тому що водіям доводиться витрачати час на протирання вікон й вмикання кондиціонера або відчинення вікна, перш ніж можна буде вирушити в дорогу. А водіння із запітнілими вікнами створює загрозу безпеці", — зазначив генеральний директор компанії з оренди автомобілів LeaseLoco.com Джон Вілмот.

Як побороти запотівання

Для усунення цієї проблеми Вілмот пропонує простий трюк: поставити в машині на ніч невелику миску зі звичайною кухонною сіллю. Вона поглинає надлишок вологи в повітрі, що запобігає конденсату. Звісно, час від часу сіль у машині потрібно замінювати.

При цьому варто пам’ятати, що стійкий конденсат при високих температурах може сигналізувати про інші проблеми, такі як негерметичні ущільнення або навіть витік охолоджувальної рідини.

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