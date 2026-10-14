Помилка водіїв: як насправді прибрати запотівання вікон в авто

Конденсат на вікні авто. Фото: magnific.com

Мокрі куртки та взуття водія восени приносять у салон машини чимало вологи. У холодну пору року конденсат на вікнах автомобіля швидко перекриває огляд та заважає безпечному руху. Багато хто припускається типової помилки, вмикаючи внутрішню рециркуляцію для боротьби з цим явищем. Насправді таке налаштування лише затримує вологе повітря всередині та погіршує видимість.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Причини запотівання

Увімкнення рециркуляції перекриває подачу свіжого повітря з вулиці та зациклює вологу всередині салону. Дихання пасажирів і намоклі килимки постійно насичують повітря водяною парою. При контакті з холодним склом волога миттєво осідає у вигляді дрібних крапель.

Для швидкого осушення скла слід обов'язково вимкнути рециркуляцію та відкрити забір повітря ззовні. Потім потрібно спрямувати обдув на лобове скло, збільшити оберти вентилятора й увімкнути кондиціонер разом з обігрівачем. Кондиціонер ефективно забирає вологу з повітря, а теплий струмінь швидко прогріває скло.

Салонний фільтр

На швидкість зникнення пари суттєво впливає стан салонного фільтра. З часом елемент забивається пилом, сажою та брудом, через що потік повітря з дефлекторів слабшає. Забруднений фільтрувальний елемент не здатний швидко подавати необхідний об'єм повітря для обдуву.

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Ознаками зношеного фільтра є шумний вентилятор, тривале запотівання скла та неприємний запах у салоні. Фахівці радять міняти салонний фільтр щороку або кожні 15 000–30 000 км пробігу. Але осінній пил та опале листя можуть забити деталь набагато раніше за цей термін.

Раніше Новини.LIVE писали, як запітнілі вранці вікна авто руйнують електроніку машини. Висока вологість свідчить про наявність води на підлозі та ризик швидкого виходу з ладу блоків управління.

Також читайте, як повернути 100% прозорість лобовому склу автомобіля. Деякі забруднення з'являються одразу ж після автомийки й не усуваються навіть склоочисниками з омивачем.