Установка лобового стекла на автомобиль. Фото: windshieldsurgeons.com

Качественное лобовое стекло обеспечивает хороший обзор и способствует обеспечению жесткости кузова. Большая трещина или многочисленные сколы ухудшают работу систем активной безопасности, поэтому появление таких повреждений заставляет владельца искать замену. Правильный подбор позволяет получить надежный элемент и сэкономить средства.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Avtoto.

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Правильный подбор

Поиск детали всегда начинается с определения точных параметров автомобиля, ведь модели одного года выпуска часто имеют разное остекление из-за различий в комплектациях.

В этом вопросе помогает VIN-код, по которому специалисты быстро находят нужный каталожный номер, тип кузова и период выпуска.

Особого внимания требуют современные автомобили с богатым оснащением. Стекло может иметь специальные крепления для камеры, датчика дождя или акустического шара, поэтому покупка неподходящего компонента приведет к сбоям в работе электроники.

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Оригинал или аналог

Многие владельцы выбирают между оригинальными изделиями и продукцией сторонних брендов. Маркировка автопроизводителя существенно увеличивает стоимость товара.

Большинство аналогов не уступают по качеству заводским деталям, ведь некоторые компании гарантируют точную геометрию и высокую прочность. Разница в цене часто зависит лишь от логистики и названия бренда.

Особые требования предъявляются к автомобилям с камерами систем помощи водителю, где поверхность должна обладать четкими оптическими характеристиками для правильного функционирования систем.

Известные производители

Огромный опыт в сфере производства автостекла имеет компания Pilkington, которая выпускает детали для распространенных моделей и автомобилей со специфическими требованиями. Не менее популярная марка Saint-Gobain Sekurit производит продукцию для многих мировых автоконцернов.

Также выделяется компания AGC Automotive с решениями для различных сегментов. Кроме того, стоит обратить внимание на бренд Fuyao, предложения которого отлично подходят для сравнения в разных ценовых категориях.

Проверка детали

Даже правильно выбранный по каталогу товар требует тщательного осмотра перед оплатой, ведь при транспортировке иногда появляются незаметные дефекты. Покупателю следует проверить поверхность на отсутствие царапин и трещин, а также сверить расположение креплений, датчиков и солнцезащитной полосы.

Кроме того, продавец должен предоставить четкие условия гарантии и безопасной доставки, поскольку возможность возврата защитит от потери средств в случае ошибки.

Качественный монтаж

Завершающим этапом становится установка, которая гарантирует длительный срок службы детали и безопасность движения. Нарушение технологии вклеивания приводит к протечке воды или появлению посторонних шумов при езде со скоростью свыше 100 км/ч.

После замены на автомобилях с камерами обязательно выполняется калибровка электронных ассистентов для точной работы систем экстренного торможения.

Общая смета должна учитывать стоимость стекла, работу мастеров, новый клей и молдинги, что позволит правильно рассчитать полный бюджет процедуры.

Ранее Новини.LIVE писали, как очистить лобовое стекло автомобиля за копейки. Это недорогое средство эффективно растворяет жир и следы от насекомых.

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