Запотіле лобове скло в машині. Фото: Pexels

У холодну пору року щільний каламутний конденсат на вікнах машини з'являється через високу вологість повітря та різкі перепади температури. Спроба швидко висушити скло гарячим струменем від обігрівача може призвести до появи тріщин на холодній поверхні. Позбутися цієї проблеми назавжди допоможе комплексний підхід до чистоти вікон та системи вентиляції автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

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Причини вологи

Головним джерелом зайвої вологи у салоні стає сніг або мокрий бруд, який люди заносять на килимки на підошвах взуття. Ситуацію погіршує постійний перепад температур, коли пасажири відчиняють двері теплої машини на морозі. Навіть звичайне дихання водія після чищення кузова від снігу миттєво осідає на холодному склі.

Додатковим чинником виступає салонний повітряний фільтр, який за рік накопичує дорожній пил, тополиний пух і пилок рослин. Ці частинки активно утримують воду, тому брудний фільтр перетворюється на зволожувач повітря і погіршує обдув.

Очищення скла

Насамперед варто ретельно вимити внутрішню поверхню вікон. Будь-який наліт, сліди силікону чи відбитки пальців стають базою для швидкого осідання дрібних крапель води.

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Особливо стійкий шар бруду виникає в автомобілях, де водії курять або використовують електронні сигарети. Звичайні серветки не здатні повністю прибрати сліди диму та гліцерину зі скла. Для таких випадків найкраще підходить спеціальна активна піна, яка легко розчиняє жирну плівку.

Після очищення на сухе скло варто нанести засіб антитуман, який формує невидимий захисний бар'єр. Разом з цим необхідно встановити новий салонний фільтр, адже міняти його слід щонайменше раз на рік.

Випарник кондиціонера

Іноді навіть після миття вікон і заміни фільтра ситуація не змінюється на краще. Якщо при цьому з дефлекторів вентиляції тягне затхлим повітрям, причина криється у випарнику кондиціонера.

Через постійні перепади температур на деталях цього вузла осідає конденсат, до якого швидко прилипають пил і дрібний бруд. Вологе середовище стає ідеальним місцем для розмноження цвілі та небезпечних грибків. Вони не лише створюють неприємний запах у салоні, а й здатні провокувати захворювання дихальних шляхів.

Якщо з'явився сторонній запах під час увімкнення кондиціонера для сушіння скла, варто виконати третій обов'язковий крок. Випарник потребує глибокого очищення та спеціальної дезінфекції від грибків і бактерій.

Провести таку процедуру можна на профільній станції технічного обслуговування за допомогою спеціального обладнання. Втім, на ринку автохімії вистачає доступних аерозолів і пінних очисників, які дозволяють впоратися з проблемою власноруч.

Раніше Новини.LIVE писали, як очистити лобове скло авто за копійки: простий домашній метод. Цей дешевий продукт ефективно розчиняє жир та сліди від комах.

Також читайте, як правильно підібрати нове лобове скло для автомобіля. Навіть моделі одного року випуску часто мають різне скління через відмінності в комплектаціях.