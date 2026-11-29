Ford Scorpio 1990-х годов на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Многие водители убеждены, что с годами любой автомобиль неизбежно начинает расходовать больше топлива. На самом деле сам по себе возраст машины не делает ее менее экономичной при условии регулярного технического обслуживания. Наоборот, новые авто проходят период обкатки, после которого показатели эффективности даже улучшаются. Главными причинами чрезмерного аппетита двигателя становятся агрессивный стиль вождения и мелкие технические неисправности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Влияние возраста

Автомобиль, за которым ухаживают, спустя много лет способен демонстрировать такую же топливную эффективность, как и после выезда из автосалона. Именно поэтому американское агентство по охране окружающей среды EPA проводит официальные измерения не на совершенно новых машинах, а на экземплярах с пробегом около 8000 км.

Однако это не гарантирует экономичности в будущем. Если владелец игнорирует регламент технического обслуживания или постоянно ездит в резком темпе, показатели на бортовом компьютере могут быстро ухудшиться

Причины перерасхода

Прежде всего на расход топлива напрямую влияет манера вождения автомобилиста. По данным Министерства энергетики США, агрессивные разгоны и резкие торможения в плотном трафике способны ухудшить экономичность на 40%.

Читайте также:

Также существенно увеличивает сопротивление качению недостаточное давление воздуха в шинах, из-за чего двигатель работает под излишней нагрузкой. Подобный эффект возникает в случае нарушения углов установки передних колес, когда автомобиль хуже держит прямую траекторию.

Часто остаются незамеченными мелкие неисправности под капотом. Загрязненные датчики кислорода, изношенные свечи зажигания и поршневые кольца существенно ухудшают процесс сгорания смеси. Также следует регулярно следить за чистотой топливного фильтра и форсунок, чтобы автомобиль не расходовал лишние литры топлива.

Ранее Новини.LIVE писали, на какой скорости расход топлива в автомобиле увеличивается на 25%. Понимание физических процессов помогает водителям эффективнее использовать каждый литр бензина во время длительных поездок.

Также ознакомьтесь с ТОП-20 автомобилей с наименьшим расходом топлива в 2026 году. Аналитики EPA составили рейтинг автомобилей, которые можно приобрести уже сегодня.