Ford Scorpio 1990-х років на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Багато водіїв переконані, що з роками кожен автомобіль неминуче починає витрачати більше пального. Насправді сам вік машини не робить її менш економною за умови регулярного технічного обслуговування. Навпаки, нові авто проходять період обкатки, після якого показники ефективності навіть покращуються. Головними причинами надмірного апетиту двигуна стають агресивний стиль водіння та дрібні технічні несправності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Вплив віку

Автомобіль, за яким доглядають, через багато років здатен демонструвати таку саму паливну ефективність, як і після виїзду з автосалону. Саме тому американське агентство з охорони довкілля EPA проводить офіційні заміри не на абсолютно нових машинах, а на екземплярах з пробігом близько 8000 км.

Однак це не гарантує економічності у майбутньому. Якщо власник ігнорує регламент сервісу або постійно їздить у рваному темпі, показники на бортовому комп'ютері можуть швидко погіршитися

Причини перевитрати

Насамперед на витрату пального напряму впливає манера їзди автомобіліста. За даними Міністерства енергетики США, агресивні розгони та різкі гальмування у щільному трафіку здатні погіршити економічність на 40%.

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Також суттєво збільшує опір коченню недостатній тиск повітря в шинах, через що двигун працює під зайвим навантаженням. Схожий ефект виникає в разі порушення кутів встановлення передніх коліс, коли машина гірше тримає пряму траєкторію.

Часто залишаються непоміченими дрібні несправності під капотом. Забруднені кисневі датчики, зношені свічки запалювання та поршневі кільця суттєво псують процес згоряння суміші. Також слід регулярно стежити за чистотою паливного фільтра і форсунок, щоб машина не спалювала зайві літри.

Раніше Новини.LIVE писали, на якій швидкості витрати палива в авто зростають на 25%. Розуміння фізичних процесів допомагає водіям ефективніше використовувати кожен літр бензину під час тривалих поїздок.

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