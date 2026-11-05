Баллончик WD-40. Фото: yahoo.com

Многофункциональную смазку WD-40 водители обычно используют для откручивания ржавых болтов или устранения скрипа дверей. Однако осенний период перед наступлением холодов требует комплексной подготовки автомобиля к сырости, грязи и дорожной соли. Обычный баллончик способен выручить во многих ситуациях, защитив замки, клеммы аккумулятора и детали кузова от замерзания и коррозии.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Обслуживание электроники

Перед наступлением морозов стоит проверить состояние клемм аккумулятора, которые со временем окисляются и покрываются налетом. Специальный аэрозоль WD-40 Specialist Contact Cleaner эффективно удаляет грязь, защищает металл от ржавчины и вытесняет лишнюю влагу. Для этого достаточно зачистить контакт металлической щеткой, нанести средство и протереть поверхность тряпкой. Все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом гараже.

Аналогичная защита от влаги необходима и элементам системы зажигания. Смазка вытесняет воду с поверхностей высоковольтных проводов, свечей и крышки распределителя, помогая легко запустить двигатель в сырую погоду. В то же время важно помнить, что это средство является лишь временным решением и не заменяет полноценное моторное масло или жидкость для быстрого запуска.

Защита механизмов

Дверные замки и петли капота осенью страдают от грязи и постоянной влажности. Нанесение смазки через тонкую трубочку позволяет точно обработать труднодоступные механизмы, не забрызгав резиновые уплотнители или ремни двигателя. Нанесение средства на ключ с последующим проворачиванием в замковой щели предотвращает замерзание личинки во время морозов.

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По окончании осенних ремонтных работ специалисты рекомендуют обрабатывать смазкой металлический инструмент. Тонкий слой средства защищает ключи, отвертки и молотки от появления ржавчины при хранении во влажном помещении.

Очистка деталей

Тонкое распыление средства на открытые металлические части кузова создает временный барьер против агрессивной дорожной соли. Для растворения оранжевых пятен ржавчины необходимо обильно нанести состав на поврежденный участок, подождать несколько минут и осторожно зачистить поверхность щеткой.

Обработка номерного знака помогает легко смыть остатки насекомых, древесный сок и дорожный налет. Средство безопасно для автомобильной краски и дополнительно облегчает откручивание заржавевших крепежных болтов.

При этом следует избегать попадания аэрозоля на лобовое стекло и резиновые элементы стеклоочистителей.

Ранее Новини.LIVE писали, почему WD-40 нельзя распылять на тормоза и ремни автомобиля. Официально у средства более 2000 задокументированных вариантов применения, но существуют и строгие предостережения.

Также читайте, безопасен ли WD-40 для автомобильной краски. Он не является средством для детальной очистки, способным устранить глубокие царапины, удалить пятна или отполировать лакокрасочное покрытие автомобиля до идеального вида.