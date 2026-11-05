Балончик WD-40. Фото: yahoo.com

Багатофункціональне мастило WD-40 водії зазвичай використовують для відкручування іржавих болтів чи усунення скрипу дверей. Проте осінній період перед настанням холодів вимагає комплексної підготовки автомобіля до сирості, бруду та дорожньої солі. Звичайний балончик здатний виручити у багатьох ситуаціях, захистивши замки, клеми акумулятора та деталі кузова від замерзання й корозії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Обслуговування електроніки

Перед настанням морозів варто перевірити стан клем акумулятора, які з часом окиснюються та вкриваються нальотом. Спеціальний аерозоль WD-40 Specialist Contact Cleaner ефективно видаляє бруд, захищає метал від іржі та витісняє зайву вологу. Для цього достатньо зачистити контакт металевою щіткою, нанести засіб та протерти поверхню ганчіркою. Усі роботи необхідно проводити на відкритому повітрі або у добре провітрюваному гаражі.

Аналогічний захист від вологи потрібен і елементам системи запалювання. Мастило витісняє воду з поверхонь високовольтних дротів, свічок та кришки трамблера, допомагаючи легко запустити мотор у сиру погоду. Водночас важливо пам'ятати, що цей засіб виступає лише тимчасовим рішенням і не замінює повноцінне моторне мастило чи рідину для швидкого старту.

Захист механізмів

Замки дверей та петлі капота восени страждають від бруду й постійної вологості. Нанесення мастила через тонку трубочку дозволяє точно обробити важкодоступні механізми, не забризкавши гумові ущільнювачі чи паси мотора. Нанесення засобу на ключ з подальшим провертанням у замковій щілині запобігає замерзанню личинки під час морозів.

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Після закінчення осінніх ремонтних робіт фахівці радять обробляти мастилом металевий інструмент. Легкий шар засобу захищає ключі, викрутки та молотки від появи іржі під час зберігання у вологому приміщенні.

Очищення деталей

Тонке розпилення засобу на відкриті металеві частини кузова створює тимчасовий бар'єр проти агресивної дорожньої солі. Для розчинення помаранчевих плям іржі необхідно рясно нанести склад на пошкоджену ділянку, зачекати кілька хвилин та обережно зачистити поверхню щіткою.

Обробка номерного знака допомагає легко змити залишкові сліди комах, деревний сік та дорожній наліт. Засіб безпечний для автомобільної фарби й додатково полегшує відкручування приржавілих кріпильних болтів.

При цьому слід уникати потрапляння аерозолю на лобове скло та гумові елементи двірників.

Раніше Новини.LIVE писали, чому WD-40 не можна бризкати на гальма та ремені автомобіля. Офіційно засіб має понад 2000 задокументованих варіантів застосування, але існують й жорсткі застереження.

Також читайте, чи безпечний WD-40 для автомобільної фарби. Він не є засобом для детального очищення, який може усунути глибокі подряпини, видалити плями чи відполірувати лакофарбове покриття автомобіля до ідеального вигляду.