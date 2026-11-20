Гибридный автомобиль. Фото: netcarshow.com

Автомобили с гибридными установками кажутся максимально неприхотливыми в повседневной эксплуатации. Они тихо ездят, экономят топливо и редко доставляют владельцу хлопоты из-за мелких поломок. Однако компания Toyota напомнила водителям об одной простой процедуре, которую многие игнорируют. Забитое пылью вентиляционное отверстие в салоне может привести к перегреву тяговой батареи и дорогостоящему ремонту всей системы.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

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Причина перегрева

Под задними сиденьями или в багажнике гибрида расположена тяговая батарея, которая требует стабильного температурного режима. Во время разгона она отдает энергию электромотору, а во время торможения принимает ее обратно, из-за чего элементы питания постоянно нагреваются. Для отвода тепла в автомобиле предусмотрена система воздушного охлаждения со специальными воздуховодами и фильтрами. Когда туда попадает пыль, шерсть животных или ворс с ковриков, циркуляция воздуха резко ухудшается. В результате батарея работает под повышенной нагрузкой и быстрее изнашивается.

Если система охлаждения не справляется, электроника для защиты узла принудительно ограничивает мощность электродвигателя. Водитель сразу замечает, что бензиновый двигатель включается значительно чаще, динамика ухудшается, а расход топлива растет, особенно в летнюю жару или в городских пробках.

Правильный уход

Решетку воздухозаборника для радиатора чаще всего можно найти в салоне возле заднего сиденья или под ним. Автопроизводитель рекомендует регулярно осматривать это отверстие и убирать мусор обычным пылесосом с мягкой насадкой.

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Использовать воду, влажные салфетки или моющие средства категорически не следует, ведь влага может повредить чувствительную электронику. Также во время поездок нельзя закрывать вентиляционную решетку сумками, верхней одеждой или другими вещами.

Особенно тщательно следить за чистотой фильтра нужно владельцам собак, а также тем, кто часто ездит по грунтовым дорогам. Профилактический осмотр после зимы и лета занимает всего несколько минут, но помогает сохранить ресурс аккумулятора на долгие годы.

Ранее Новини.LIVE писали, какой пробег на самом деле выдерживает гибридный автомобиль. Электрическая часть разгружает классический ДВС, позволяя ему работать меньше и изнашиваться медленнее.

Также читайте о недостатках подключаемых гибридов, которые лучше учесть перед покупкой. Без наличия домашней зарядки и четкого понимания условий поездок владение такой машиной может оказаться менее выгодным, чем ожидалось.