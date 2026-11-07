Надпись Hybrid на авто. Фото: netcarshow.com

Современные гибридные автомобили имеют более сложную техническую конструкцию по сравнению с обычными машинами. Сочетание бензинового двигателя, электродвигателя и высоковольтной батареи часто вызывает опасения у потенциальных покупателей относительно долговечности такой системы. Опыт длительной эксплуатации доказывает, что при условии качественного обслуживания гибриды легко преодолевают отметку в 240 000–320 000 км пробега. Электрическая часть на самом деле разгружает классический ДВС, позволяя ему работать меньше и изнашиваться медленнее.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Реальный ресурс

Эксперты Consumer Reports наглядно подтвердили надежность технологии в ходе испытаний хэтчбека Toyota Prius. Автомобиль с заводским двигателем и трансмиссией проехал более 320 000 км, сохранив динамику разгона и показатели расхода топлива на уровне новой машины. Крупный отчет компании за 2025 год охватил 380 000 транспортных средств, выпущенных с 2000-х годов. Результаты опросов показали, что бензиново-электрические модели имеют на 15% меньше проблем по сравнению с обычными аналогами с ДВС.

Портал iSeeCars проанализировал данные по 395 000 000 автомобилей, чтобы определить шансы преодолеть рубеж в 400 000 км. Средний показатель по рынку составляет всего 5,4%, тогда как для гибридных установок этот показатель достигает 8,2%. Рейтинг возглавил кроссовер Lexus RX Hybrid с показателем 28,9%, а сразу за ним расположилась Toyota Highlander Hybrid. Зато кроссовер Ford Escape Hybrid оказался внизу списка с шансами менее 1%.

Признаки износа

Покупка подержанного автомобиля сопровождается обязательной проверкой состояния накопителя энергии. Например, компания Toyota предоставляет официальную гарантию на высоковольтный модуль сроком на 10 лет или 240 000 км пробега, которая сохраняется для последующих владельцев. Подобные программы на отдельные компоненты и электронику также предлагают бренды Honda и Ford.

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Оценить состояние аккумулятора можно во время обычного тест-драйва. Изношенная батарея не способна полностью заряжаться, из-за чего бензиновый двигатель включается слишком часто и растет расход топлива.

Кроме того, стоит осмотреть вентиляционные отверстия для охлаждения аккумулятора, расположенные возле сидений. Чистая вентиляция свидетельствует о бережном обслуживании, тогда как забитые каналы приводят к постоянному перегреву и быстрой поломке элементов.

Ранее Новини.LIVE писали, чем отличается моторное масло для гибридных автомобилей. Специальная смазка для таких силовых агрегатов разрабатывается с учетом специфических условий работы двигателя.

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