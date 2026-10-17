Моторное масло для гибридных авто: в чем разница и что выбрать

Чем отличается моторное масло для гибридных авто
Гибридные автомобили обладают своими техническими особенностями, которые существенно отличают их от классических машин с ДВС. Специальное моторное масло для таких силовых агрегатов разрабатывается с учетом специфических условий работы двигателя. Оно обеспечивает надежную смазку деталей при постоянных пусках и остановках бензинового мотора во время движения.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.
Особенности состава
В гибридной установке бензиновый двигатель часто выключается, когда автомобиль движется на электротяге, а затем снова запускается по мере необходимости. Из-за таких частых остановок двигатель не успевает долго поддерживать высокую температуру. В результате влага из воздуха не испаряется, а остается внутри масла, что приводит к его быстрой деградации.
Специальные гибридные формулы обладают пониженной вязкостью для быстрой циркуляции жидкости по каналам в момент повторного запуска двигателя. При этом обычное моторное масло также можно использовать в гибридах, если оно полностью соответствует всем допускам автопроизводителя. Точно так же гибридное масло разрешено заливать в обычный бензиновый двигатель при условии соответствия спецификациям.
Правила замены
Надписи на канистре не всегда гарантируют полную совместимость масла с конкретной машиной. Для точного подбора вязкости водителям следует обязательно читать инструкцию по эксплуатации автомобиля. Универсального варианта для всех гибридных моделей просто не существует.
Интервал замены жидкости зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Например, для внедорожника Toyota Sequoia Hybrid 2026 года выпуска стандартный регламент предусматривает замену каждые 16 000 км или раз в 12 месяцев. Однако при регулярных поездках по пыльным или грунтовым дорогам этот интервал сокращается до 8 000 км или полугода.
Ранее Новини.LIVE писали, для каких двигателей автомобилей требуется самое густое моторное масло. Международное общество автомобильных инженеров (SAE) делит масла на 14 классов вязкости в зависимости от их текучести при 100 °C.
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