Моторное масло для гибридных авто: в чем разница и что выбрать

Моторное масло. Фото: magnific.com

Гибридные автомобили обладают своими техническими особенностями, которые существенно отличают их от классических машин с ДВС. Специальное моторное масло для таких силовых агрегатов разрабатывается с учетом специфических условий работы двигателя. Оно обеспечивает надежную смазку деталей при постоянных пусках и остановках бензинового мотора во время движения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Особенности состава

В гибридной установке бензиновый двигатель часто выключается, когда автомобиль движется на электротяге, а затем снова запускается по мере необходимости. Из-за таких частых остановок двигатель не успевает долго поддерживать высокую температуру. В результате влага из воздуха не испаряется, а остается внутри масла, что приводит к его быстрой деградации.

Специальные гибридные формулы обладают пониженной вязкостью для быстрой циркуляции жидкости по каналам в момент повторного запуска двигателя. При этом обычное моторное масло также можно использовать в гибридах, если оно полностью соответствует всем допускам автопроизводителя. Точно так же гибридное масло разрешено заливать в обычный бензиновый двигатель при условии соответствия спецификациям.

Правила замены

Надписи на канистре не всегда гарантируют полную совместимость масла с конкретной машиной. Для точного подбора вязкости водителям следует обязательно читать инструкцию по эксплуатации автомобиля. Универсального варианта для всех гибридных моделей просто не существует.

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Интервал замены жидкости зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Например, для внедорожника Toyota Sequoia Hybrid 2026 года выпуска стандартный регламент предусматривает замену каждые 16 000 км или раз в 12 месяцев. Однако при регулярных поездках по пыльным или грунтовым дорогам этот интервал сокращается до 8 000 км или полугода.

Ранее Новини.LIVE писали, для каких двигателей автомобилей требуется самое густое моторное масло. Международное общество автомобильных инженеров (SAE) делит масла на 14 классов вязкости в зависимости от их текучести при 100 °C.

Читайте также, почему небольшой пробег автомобиля не избавляет от необходимости замены моторного масла. Качественная смазка постепенно теряет свои защитные свойства даже в машине, которая месяцами стоит в гараже.