Моторна олива для гібридних авто: у чому різниця та що обрати

Моторна олива. Фото: magnific.com

Гібридні автомобілі мають свої технічні особливості, які суттєво відрізняють їх від класичних машин з ДВЗ. Спеціальна моторна олива для таких силових агрегатів розробляється з урахуванням специфічних умов роботи двигуна. Вона забезпечує надійне змащування деталей при постійних пусках і зупинках бензинового мотора під час руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Особливості складу

У гібридній установці бензиновий двигун часто вимикається, коли машина рухається на електротязі, а потім знову запускається за потреби. Через такі часті зупинки мотор не встигає довго тримати високу температуру. У результаті волога з повітря не випаровується, а залишається всередині мастила, що спричиняє його швидку деградацію.

Спеціальні гібридні формули мають знижену в'язкість для швидкої циркуляції рідини по каналах у момент повторного пуску мотора. При цьому звичайне моторне мастило також можна використовувати в гібридах, якщо воно повністю відповідає всім допускам автовиробника. Так само й гібридну оливу дозволено заливати у звичайний бензиновий мотор за умови відповідності специфікацій.

Правила заміни

Написи на каністрі не завжди гарантують повну сумісність мастила з конкретною машиною. Для точного підбору в'язкості водіям слід обов'язково читати інструкцію з експлуатації автомобіля. Універсального варіанта для всіх гібридних моделей просто не існує.

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Інтервал заміни рідини залежить від умов використання транспортного засобу. Наприклад, для позашляховика Toyota Sequoia Hybrid 2026 року випуску стандартний регламент передбачає заміну кожні 16 000 км або раз на 12 місяців. Проте при регулярних поїздках запиленими або ґрунтовими дорогами цей інтервал скорочується до 8000 км або пів року.

Раніше Новини.LIVE писали, для яких двигунів авто потрібна найгустіша моторна олива. Міжнародне товариство автомобільних інженерів (SAE) поділяє мастила на 14 класів в'язкості залежно від їхньої плинності при 100 °C.

Також читайте, чому малий пробіг авто не рятує від заміни моторної оливи. Якісне мастило поступово втрачає свої захисні властивості навіть у машині, яка місяцями стоїть у гаражі.