Гібридний автомобіль. Фото: netcarshow.com

Автомобілі з гібридними установками здаються максимально невибагливими у повсякденній експлуатації. Вони тихо їздять, заощаджують пальне та рідко турбують власника дрібними поломками. Проте компанія Toyota нагадала водіям про одну просту процедуру, яку багато хто ігнорує. Забитий пилом вентиляційний отвір у салоні може призвести до перегріву тягової батареї та дорогого ремонту всієї системи.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trendy.

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Причина перегріву

Під задніми сидіннями або в багажнику гібрида розташована тягова батарея, яка потребує стабільного температурного режиму. Під час розгону вона віддає енергію електромотора, а під час гальмування приймає її назад, через що елементи живлення постійно нагріваються. Для відведення тепла в автомобілі передбачена система повітряного охолодження зі спеціальними повітроводами та фільтрами. Коли туди потрапляє пил, шерсть тварин або ворс від килимків, циркуляція повітря різко погіршується. У результаті батарея працює під підвищеним навантаженням і швидше зношується.

Якщо система охолодження не справляється, електроніка для захисту вузла примусово обмежує потужність електротяги. Водій одразу помічає, що бензиновий двигун вмикається значно частіше, динаміка погіршується, а витрата пального зростає, особливо в літню спеку або в міських заторах.

Правильний догляд

Решітку забору повітря для батареї найчастіше можна знайти в салоні біля заднього сидіння або під ним. Автовиробник радить регулярно оглядати цей отвір і прибирати сміття звичайним пилотягом з м'якою насадкою.

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Використовувати воду, вологі серветки чи мийні засоби категорично не варто, адже волога здатна пошкодити чутливу електроніку. Також під час поїздок не можна закривати вентиляційну решітку сумками, верхнім одягом чи іншими речами.

Особливо ретельно стежити за чистотою фільтра потрібно власникам собак, а також тим, хто часто їздить ґрунтовими дорогами. Профілактичний огляд після зими та літа займає лише кілька хвилин, але допомагає зберегти ресурс акумулятора на довгі роки.

Раніше Новини.LIVE писали, який пробіг насправді витримує гібридний автомобіль. Електрична частина розвантажує класичний ДВЗ, дозволяючи йому працювати менше та зношуватися повільніше.

Також читайте про недоліки підзарядних гібридів, які краще врахувати перед купівлею. Без наявності домашньої зарядки та чіткого розуміння умов поїздок володіння такою машиною може виявитися менш вигідним, ніж очікувалося.