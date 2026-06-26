Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Toyota и Honda уступили по надежности в рейтинге кроссоверов

Toyota и Honda уступили по надежности в рейтинге кроссоверов

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 10:45
Не Toyota и Honda: назван самый надежный компактный кроссовер 2026 года
Subaru Crosstrek 2026 года. Фото: netcarshow.com

Американское агентство JD Power опубликовало результаты нового исследования надежности транспортных средств, которое проводится уже на протяжении 37 лет. Главная цель этого исследования выявить автомобили с наилучшими показателями долговечности на рынке. Специалисты подробно опрашивают реальных владельцев трехлетних автомобилей, собирая отзывы об опыте повседневной эксплуатации. Опрос охватывает самые разнообразные дефекты: от мелких недостатков кузова до критических сбоев в силовых агрегатах и бортовой электронике.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Новый лидер

В категории компактных кроссоверов звание самого надежного автомобиля 2026 года завоевал Subaru Crosstrek. Этой модели удалось обойти в финальном рейтинге таких популярных конкурентов, как Toyota и Honda. Анализ собранных данных за последние три года показал, что у кроссовера полностью отсутствуют серьезные или хронические технические проблемы.

Немногочисленные жалобы покупателей касались в основном мелких внутренних или внешних аксессуаров, которые никак не влияют на возможность передвижения. Большинство владельцев положительно отзываются о надежности машины, отмечая, что при условии регулярного базового обслуживания она не доставляет хлопот.

Проблемы с электроникой

Общая статистика исследования зафиксировала рекордное количество жалоб на автомобильные технологии по всей отрасли. Современные машины часто теряют позиции в рейтингах из-за постоянных сбоев мультимедийных систем и неудачных беспроводных обновлений программного обеспечения. Самым распространенным поводом для недовольства водителей стала некорректная интеграция мобильных телефонов с бортовой сетью.

Читайте также:

Представители JD Power отмечают, что новые цифровые функции должны были бы улучшать впечатления от владения автомобилем, но зачастую не приносят реальной пользы после очередного обновления. Несмотря на общую тенденцию, Subaru Crosstrek продемонстрировал высокую устойчивость к таким цифровым сбоям. Владельцы иногда сообщали о временных проблемах в работе экрана, но эти случаи оказались единичными и не носят массового характера.

Ранее Новини.LIVE писали, какой семейный автомобиль был признан самым надежным за последние четыре года. Японский городской кроссовер существенно опередил традиционных европейских и корейских конкурентов.

Также читайте, у какого автопроизводителя было наименьшее количество отзывов за 10 лет. Но это не значит, что у него не было никаких проблем в течение этого времени.

рейтинг авто автомобиль Honda Toyota Subaru кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации