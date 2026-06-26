Не Toyota и Honda: назван самый надежный компактный кроссовер 2026 года

Subaru Crosstrek 2026 года. Фото: netcarshow.com

Американское агентство JD Power опубликовало результаты нового исследования надежности транспортных средств, которое проводится уже на протяжении 37 лет. Главная цель этого исследования выявить автомобили с наилучшими показателями долговечности на рынке. Специалисты подробно опрашивают реальных владельцев трехлетних автомобилей, собирая отзывы об опыте повседневной эксплуатации. Опрос охватывает самые разнообразные дефекты: от мелких недостатков кузова до критических сбоев в силовых агрегатах и бортовой электронике.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Новый лидер

В категории компактных кроссоверов звание самого надежного автомобиля 2026 года завоевал Subaru Crosstrek. Этой модели удалось обойти в финальном рейтинге таких популярных конкурентов, как Toyota и Honda. Анализ собранных данных за последние три года показал, что у кроссовера полностью отсутствуют серьезные или хронические технические проблемы.

Немногочисленные жалобы покупателей касались в основном мелких внутренних или внешних аксессуаров, которые никак не влияют на возможность передвижения. Большинство владельцев положительно отзываются о надежности машины, отмечая, что при условии регулярного базового обслуживания она не доставляет хлопот.

Проблемы с электроникой

Общая статистика исследования зафиксировала рекордное количество жалоб на автомобильные технологии по всей отрасли. Современные машины часто теряют позиции в рейтингах из-за постоянных сбоев мультимедийных систем и неудачных беспроводных обновлений программного обеспечения. Самым распространенным поводом для недовольства водителей стала некорректная интеграция мобильных телефонов с бортовой сетью.

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Представители JD Power отмечают, что новые цифровые функции должны были бы улучшать впечатления от владения автомобилем, но зачастую не приносят реальной пользы после очередного обновления. Несмотря на общую тенденцию, Subaru Crosstrek продемонстрировал высокую устойчивость к таким цифровым сбоям. Владельцы иногда сообщали о временных проблемах в работе экрана, но эти случаи оказались единичными и не носят массового характера.

Ранее Новини.LIVE писали, какой семейный автомобиль был признан самым надежным за последние четыре года. Японский городской кроссовер существенно опередил традиционных европейских и корейских конкурентов.

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