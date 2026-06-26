Не Toyota та Honda: названо найнадійніший компактний кросовер 2026 року

Subaru Crosstrek 2026 року. Фото: netcarshow.com

Американське агентство JD Power опублікувало результати нового дослідження надійності транспортних засобів, яке проводиться вже протягом 37 років. Головною метою цієї роботи є пошук автомобілів із найкращими показниками довготривалої якості на ринку. Фахівці детально опитують реальних власників трирічних машин, збираючи відгуки про досвід повсякденної експлуатації. Опитування охоплює найрізноманітніші дефекти: від дрібних недоліків кузова до критичних збоїв у силових агрегатах та бортовій електроніці.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Новий лідер

У категорії компактних кросоверів звання найнадійнішого автомобіля 2026 року виборов Subaru Crosstrek. Цій моделі вдалося обійти у фінальному рейтингу таких популярних конкурентів, як Toyota та Honda. Аналіз зібраних даних за останні три роки показав, що у кросовера повністю відсутні серйозні або хронічні технічні проблеми.

Нечисленні скарги покупців стосувалися здебільшого дрібних внутрішніх або зовнішніх аксесуарів, які ніяк не впливають на можливість пересування. Більшість власників позитивно відгукуються про витривалість машини, зазначаючи, що за умови регулярного базового сервісу вона не завдає клопоту.

Проблеми електроніки

Загальна статистика дослідження зафіксувала рекордну кількість скарг на автомобільні технології по всій галузі. Сучасні машини часто втрачають позиції у рейтингах через постійні збої мультимедійних систем та невдалі бездротові оновлення програмного забезпечення. Найпоширенішим приводом для невдоволення водіїв стала некоректна інтеграція мобільних телефонів із бортовою мережею.

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Представники JD Power зазначають, що нові цифрові функції мали б покращувати досвід володіння, але часто не несуть реальної користі після чергового апдейту. Попри загальну тенденцію, Subaru Crosstrek продемонстрував високу стійкість до таких цифрових збоїв. Власники іноді повідомляли про тимчасові проблеми в роботі екрана, але ці випадки виявилися поодинокими та не мають масового характеру.

Раніше Новини.LIVE писали, яке сімейне авто названо найнадійнішим за останні чотири роки. Японський міський кросовер суттєво випередив традиційних європейських та корейських конкурентів.

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