Україна
Тормоза авто начали скрепить — когда начинать панику

Дата публикации 23 февраля 2026 06:00
Скрип тормозов авто не всегда означает поломку: как распознать реальную угрозу
Замена тормозных дисков. Фото: freepik.com

Появление посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза часто вызывает беспокойство даже у опытных водителей. Особенно остро этот вопрос встает после покупки нового авто или недавней замены деталей.

Об этом рассказал АвтоСвиту начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Акустические эффекты

Эксперты исследовательских компаний отмечают, что звук возникает вследствие микровибраций при контакте колодки с диском. Постоянные процессы схватывания и отскока на микроскопическом уровне создают определенный резонанс.

Если частота таких колебаний совпадает с параметрами деталей, то тормозная система начинает звучать. Во многих случаях подобный скрип сопровождает вполне исправную и эффективную работу механизмов.

Влияние материалов

На общую акустику влияют выбранные материалы и особенности конструкции деталей. Например, износостойкие полуметаллические колодки могут быть более громкими из-за своего специфического состава.

Специальные канавки на поверхности, которые предназначены для отвода грязи или тепла, также меняют характер шума. В течение первых 200-500 км пробега после ремонта посторонние звуки считаются естественным явлением из-за периода притирки и стирания защитного покрытия.

Угрожающие симптомы

Иногда посторонний шум становится сигналом о наличии серьезной технической проблемы. Волноваться стоит тогда, когда обычный скрип превращается в отчетливый металлический скрежет.

Такой признак указывает на критический износ и непосредственный контакт металлической основы с диском. Опасными спутниками шума специалисты называют вибрацию педали, увеличение общего тормозного пути или увод машины в сторону при остановке.

