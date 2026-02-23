Відео
Україна
Гальма авто почали скріпити — коли починати паніку

Гальма авто почали скріпити — коли починати паніку

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 06:00
Скрип гальм авто не завжди означає поломку: як розпізнати реальну загрозу
Заміна гальмівних дисків. Фото: freepik.com

Поява сторонніх звуків під час натискання на педаль гальма часто викликає занепокоєння навіть у досвідчених водіїв. Особливо гостро це питання постає після купівлі нового авто або нещодавньої заміни деталей.

Про це розповів АвтоСвіту начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Акустичні ефекти

Експерти дослідницьких компаній наголошують на тому, що звук виникає внаслідок мікровібрацій під час контакту колодки з диском. Постійні процеси схоплювання та відскоку на мікроскопічному рівні створюють певний резонанс.

Якщо частота таких коливань збігається з параметрами деталей, то гальмівна система починає звучати. У багатьох випадках подібний скрип супроводжує цілком справну та ефективну роботу механізмів.

Вплив матеріалів

На загальну акустику впливають обрані матеріали та особливості конструкції деталей. Наприклад, зносостійкі напівметалеві колодки можуть бути гучнішими через свій специфічний склад.

Спеціальні канавки на поверхні, які призначені для відведення бруду чи тепла, також змінюють характер шуму. Протягом перших 200-500 км пробігу після ремонту сторонні звуки вважаються природним явищем через період притирання та стирання захисного покриття.

Раптово відмовили гальма авто під час руху: що робити

Четверта педаль в автомобілі: навіщо потрібна, як використовувати

Загрозливі симптоми

Іноді сторонній шум стає сигналом про наявність серйозної технічної проблеми. Хвилюватися варто тоді, коли звичайний скрип перетворюється на виразний металевий скрегіт.

Така ознака вказує на критичне зношування та безпосередній контакт металевої основи з диском. Небезпечними супутниками шуму фахівці називають вібрацію педалі, збільшення загального гальмівного шляху або відведення машини убік під час зупинки.

ремонт авто проблеми поради автомобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
