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Главная Авто ТОП-7 самых мощных двигателей Toyota

ТОП-7 самых мощных двигателей Toyota

Ua ru
2 ноября 2026 15:45
Самые мощные двигатели Toyota: легендарные бензиновые и дизельные моторы wikimedia.org
Двигатель Toyota 1LR-GUE. Фото: wikimedia.org

Среди легендарных двигателей Toyota есть немало не только надежных, но и по-настоящему высокопроизводительных силовых агрегатов. За последние десятилетия японский концерн отказался от джентльменского ограничения мощности на уровне 276 л.с. и вывел на рынок мощные инженерные разработки. В рейтинге собраны самые мощные бензиновые и дизельные моторы собственного производства без учета дополнительных электрических установок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Мощные V6

Дизельный турбодвигатель F33A-FTV объемом 3,3 л развивает 304 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Этот V6 с двумя турбонагнетателями разрабатывался для внедорожников серии Toyota Land Cruiser 300, где он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря быстрой отдаче на низких оборотах агрегат обеспечивает уверенную тягу при буксировке и на сложной местности.

Легендарный 3-литровый турбомотор 2JZ-GTE в заводском исполнении для экспортного спорткара Toyota Supra MkIV официально развивал 320 л.с. Несмотря на относительно скромную цифру в документах, этот двигатель получил чугунный блок с огромным запасом прочности, что позволяет легко довести его мощность до четырёхзначных показателей. Агрегат также устанавливали на седан Toyota Aristo, ставший культовым среди дрифтеров.

Двигатель 2GR-FSE объёмом 3,5 л в редкой версии от подразделения Modellista получил компрессор и перенастроенный блок управления. Это позволило специальному седану Toyota Mark X +M Supercharged развивать 355 л.с. В обычной атмосферной модификации этот же V6 применялся на купе Lexus RC 350 с мощностью 306 л.с.

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8-цилиндровые гиганты

Двигатель 2UR-FSE объемом 5 л разрабатывался для флагманского седана Toyota Century третьего поколения. В составе гибридной системы этот V8 самостоятельно обеспечивает 375 л.с. Каждый такой двигатель собирается с ювелирной точностью, подчеркивая статус автомобиля для высокопоставленных лиц.

Атмосферный 4,7-литровый V8 1UR-FSE разрабатывался для представительского седана Lexus LS 460 и развивал 380 л.с. и 498 Нм. В паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач этот двигатель разгонял тяжелый заднеприводный седан до 100 км/ч всего за 5,5 секунды.

На рынок поступил 5,7-литровый V8 3UR-FE мощностью 381 л.с. и 544 Нм, который устанавливался на пикапы Toyota Tundra и внедорожники Toyota Land Cruiser и Sequoia. Агрегат выпускался до 2021 года и заслужил репутацию одного из самых надёжных и тяговых двигателей для тяжёлой техники.

Абсолютный рекордсмен

Первое место в истории компании уверенно удерживает 4,8-литровый атмосферный V10 с индексом 1LR-GUE. Его создавали специально для суперкара Lexus LFA в тесном сотрудничестве с инженерами компании Yamaha. В лимитированной версии Nurburgring Package этот высокооборотистый двигатель развивает 563 л.с. при 8900 об/мин.

Благодаря использованию легких титановых и алюминиевых сплавов двигатель получился меньше по размерам и легче стандартного V6. Он имеет отдельные дроссельные заслонки для каждого цилиндра и систему смазки с сухим картером. Агрегат разгоняет суперкар до 100 км/ч за 3,7 секунды и легко раскручивается до 9000 об/мин, издавая уникальный звук выхлопа.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какой двигатель Toyota надежнее: гибридный или традиционный ДВС. Отсутствие многих подверженных износу узлов позволяет гибридам легко преодолевать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов.

Также читайте о двигателях с плохой репутацией во внедорожниках и пикапах Toyota. Всего одна неудачная серия двигателей заставила производителя отозвать почти 275 000 автомобилей за период с 2024 по 2026 год.

рейтинг авто автомобиль Мотор двигатель Toyota Lexus Yamaha
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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