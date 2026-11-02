Двигун Toyota 1LR-GUE. Фото: wikimedia.org

Серед легендарних двигунів Toyota є чимало не лише надійних, а й справді високопродуктивних силових агрегатів. За останні десятиліття японський концерн відмовився від джентльменського обмеження потужності на рівні 276 к.с. та вивів на ринок потужні інженерні розробки. У рейтингу зібрані найсильніші бензинові та дизельні мотори власного виробництва без урахування додаткових електричних установок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Потужні V6

Дизельний турбомотор F33A-FTV об'ємом 3,3 л видає 304 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Цей V6 з двома турбонагнітачами розробляли для позашляховиків Toyota Land Cruiser 300 серії, де він працює у парі з 10-ступеневим автоматом. Завдяки швидкій віддачі на низьких обертах агрегат забезпечує впевнену тягу під час буксирування та на складній місцевості.

Легендарний 3-літровий турбомотор 2JZ-GTE у заводському виконанні для експортного спорткара Toyota Supra MkIV офіційно видавав 320 к.с. Попри відносно скромну цифру в документах, цей мотор отримав чавунний блок з величезним запасом міцності, що дозволяє легко тюнінгувати його до чотиризначних показників. Агрегат також встановлювали на седан Toyota Aristo, який став культовим серед дрифтерів.

Двигун 2GR-FSE об'ємом 3,5 л у рідкісній версії від підрозділу Modellista отримав компресор та переналаштований блок керування. Це дозволило спеціальному седану Toyota Mark X +M Supercharged видавати 355 к.с. У звичайній атмосферній модифікації цей же V6 застосовувався на купе Lexus RC 350 з віддачею 306 к.с.

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8-циліндрові велетні

Двигун 2UR-FSE об'ємом 5 л розроблявся для флагманського седана Toyota Century третього покоління. У складі гібридної системи цей V8 самостійно забезпечує 375 к.с. Кожен такий мотор збирається з ювелірною точністю, підкреслюючи статус автомобіля для вищих осіб.

Атмосферний 4,7-літровий V8 1UR-FSE розроблявся для представницького седана Lexus LS 460 і видавав 380 к.с. та 498 Нм. Працюючи з 8-ступеневим автоматом, цей мотор розганяв важкий задньопривідний седан до 100 км/год всього за 5,5 секунди.

Ринок отримав 5,7-літровий V8 3UR-FE потужністю 381 к.с. і 544 Нм, який встановлювали на пікапи Toyota Tundra та позашляховики Toyota Land Cruiser і Sequoia. Агрегат випускався до 2021 року і заслужив репутацію одного з найнадійніших і найтяговитіших моторів для важкої техніки.

Абсолютний рекордсмен

Перше місце в історії компанії впевнено утримує 4,8-літровий атмосферний V10 з індексом 1LR-GUE. Його створювали спеціально для суперкара Lexus LFA у тісній співпраці з інженерами компанії Yamaha. У лімітованій версії Nurburgring Package цей високооборотний мотор видає 563 к.с. на 8900 об/хв.

Завдяки використанню легких титанових та алюмінієвих сплавів двигун вийшов меншим за розмірами та легшим за стандартний V6. Він має окремі дросельні заслінки для кожного циліндра та систему змащення з сухим картером. Агрегат розганяє суперкар до 100 км/год за 3,7 секунди та легко розкручується до 9000 об/хв, видаючи унікальний звук вихлопу.

Раніше Новини.LIVE писали, який мотор Toyota надійніший: гібрид або традиційний ДВЗ. Відсутність багатьох схильних до зношування вузлів дозволяє гібридам легко долати сотні тисяч кілометрів без серйозних ремонтів.

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