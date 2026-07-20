Пять проблемных двигателей для пикапов и внедорожников Toyota

Двигатель V35A-FTS 3,4 л Twin-Turbo V6. Фото: Toyota

Японский бренд Toyota известен во всем мире благодаря производству чрезвычайно надежных и выносливых автомобилей. Однако даже у этого признанного лидера случаются серьезные промахи. Особенно заметными становятся дефекты, когда речь идет о больших рамных пикапах и внедорожниках. Всего одна неудачная серия двигателей заставила производителя отозвать почти 275 000 машин за период с 2024 по 2026 год.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Старые ошибки

Первым массовым V6 от японского бренда стал 3-литровый двигатель 3VZ-E, дебютировавший в 1988 году на Toyota 4Runner и пикапах. Главный недостаток этого агрегата заключался в неудачной конструкции выхлопной системы. Соединительная труба выпускного коллектора проходила прямо за головками цилиндров, буквально обжигая задний цилиндр экстремальным теплом. Это приводило к прогоранию прокладки головки блока цилиндров и разрушению клапанов, из-за чего покупателям подержанных автомобилей рекомендуют избегать этой модели.

4-цилиндровый двигатель 3RZ-FE объемом 2,7 л появился на рынке в 1994 году как технологическая замена легендарного двигателя 22R-E. Новинка получила два распределительных вала и инжектор, однако не смогла повторить абсолютную безотказность предшественника. Владельцы пикапов Tacoma и Hilux часто сталкивались с преждевременным растяжением цепи ГРМ из-за слабых натяжителей и направляющих. Также фиксировались регулярные отказы водяного насоса и сбои в работе балансировочных валов.

Частичный успех

Следующий двигатель 5VZ-FE объемом 3,4 л V6 появился в 1995 году и исправил большинство критических просчетов предыдущего 6-цилиндрового мотора. Этот агрегат считается достаточно прочным, но новые технологии принесли с собой специфические проблемы. Главной проблемой стал неудачно расположенный жгут проводов датчиков детонации на самом дне развала блока цилиндров, где он быстро выходил из строя. Из-за этого автомобиль внезапно переходил в аварийный режим и начинал потреблять слишком много топлива.

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Огромный 5,7-литровый V8 под индексом 3UR-FE с 2007 года стал самым мощным силовым агрегатом для больших пикапов Tundra и внедорожников Sequoia. Ранние серии этого монстра пострадали от серьезного заводского брака, в результате которого поставлялись распределительные валы с микротрещинами. Кроме того, в воздушные насосы системы впрыска часто попадала влага, а из-за плотной компоновки моторного отсека обычная замена стартера превращалась в кошмар для мастеров.

Современная катастрофа

Самой новой и громкой проблемой компании стал современный 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом под кодом V35A-FTS. Этот двигатель устанавливается на современные версии пикапа Tundra как в обычном, так и в гибридном исполнении мощностью до 437 к.с. Почти сразу после выхода модели на рынок владельцы начали жаловаться на внезапный и полный отказ силового агрегата прямо во время движения.

Причиной катастрофы оказалась ужасная ошибка на заводе. Во время растачивания блоков цилиндров внутри оставалась микроскопическая металлическая стружка, которую плохо вымывали. Этот мусор попадал в тонкую масляную пленку между коленчатым валом и коренным подшипником, вызывая сильное трение. В результате детали просто сплавлялись между собой, полностью уничтожая двигатель. Корпорация была вынуждена продлить масштабные кампании по отзыву вплоть до мая 2026 года, пытаясь спасти свою репутацию.

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