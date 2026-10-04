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Главная Авто ТОП-5 самых популярных семейных автомобилей в 2026 году

ТОП-5 самых популярных семейных автомобилей в 2026 году

Ua ru
4 октября 2026 15:45
Рейтинг семейных авто 2026 года: пять самых популярных моделей
Chrysler Pacifica 2026 года. Фото: netcarshow.com

Большинство автопроизводителей хорошо понимают потребности многодетных семей, которые ищут практичную машину для повседневной езды и дальних путешествий. Анализ данных одометров миллионов авто выявил самые популярные семейные автомобили по показателям годового пробега. Крупные внедорожники и вместительные минивэны остаются бесспорными лидерами по уровню доверия водителей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Практичные минивэны

Абсолютным лидером рейтинга стал американский минивэн Chrysler Pacifica и его более доступная версия Voyager. Владельцы таких машин преодолевают в среднем более 33 000 км в год, что превышает показатели большинства других классов. Модель оснащена 3,6-литровым двигателем V6 и предлагается в вариантах с передним или полным приводом. Фирменная система складывания сидений второго и третьего рядов в пол позволяет быстро освободить огромное пространство для багажа.

Японский гибрид Toyota Sienna занимает лидирующее место среди экономичных семейных моделей с показателем более 27 900 км в год. Силовая установка мощностью 245 к.с. сочетает в себе 2,5-литровый двигатель и два электродвигателя, потребляя около 6,5 л/100 км в городском цикле. Автомобиль оснащен 4-зонным климат-контролем, полным приводом и богатым набором систем активной безопасности.

Южнокорейский Kia Carnival предлагает уникальный формат, сочетающий черты минивэна и современного кроссовера. Его владельцы преодолевают в среднем более 30 300 км в год. Модель оснащена 3,5-литровым двигателем V6 и передним приводом, а салон вмещает до восьми пассажиров. Производитель предлагает вентиляцию сидений, двойной люк и сдвижной средний ряд для удобного доступа к детям.

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Полноразмерные внедорожники

Американский Chevrolet Suburban вмещает девять пассажиров и ежегодно преодолевает более 31 500 км. Базовый бензиновый двигатель V8 расходует около 13,8 л/100 км в смешанном цикле, но турбодизельная версия демонстрирует гораздо лучшую топливную экономичность 10,2 л/100 км. Салон оснащен большим 17,7-дюймовым сенсорным экраном, множеством USB-портов и 3-зонным климат-контролем.

Еще одним представителем больших внедорожников стал GMC Yukon XL с пробегом около 30 100 км в год. Машина имеет увеличенную колесную базу, что обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров третьего ряда. В зависимости от комплектации под капотом установлен 5,3-литровый или 6,2-литровый двигатель V8, а расход топлива колеблется от 11,8 до 16,8 л/100 км.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что эксперты обнародовали результаты исследования, определив самый надежный семейный автомобиль за последние четыре года. Специалисты подготовили подробный отчёт на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей.

Также читайте о лучших новых семейных автомобилях в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км. Они позволяют существенно экономить на заправках, но при этом не заставляют семью тесниться в маленьких малолитражках.

авто автомобиль Toyota Chevrolet Kia Chrysler GMC внедорожник минивен
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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