Рейтинг сімейних авто 2026 року: п'ять найпопулярніших моделей

Chrysler Pacifica 2026 року. Фото: netcarshow.com

Більшість автовиробників гарно розуміють запити великих родин, які шукають практичний транспорт для щоденної їзди та довгих подорожей. Дослідження даних одометрів мільйонів машин виявило найпопулярніші сімейні автомобілі за показниками річного пробігу. Великі позашляховики та місткі мінівени залишаються беззаперечними лідерами за рівнем довіри водіїв.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Реклама

Практичні мінівени

Абсолютним лідером рейтингу став американський мінівен Chrysler Pacifica та його доступніша версія Voyager. Власники таких машин долають у середньому понад 33 000 км на рік, що перевищує показники більшості інших класів. Модель має 3,6-літровий двигун V6 і пропонує варіанти з переднім або повним приводом. Фірмова система складання сидінь другого та третього рядів у підлогу дає змогу швидко звільнити величезний простір для багажу.

Японський гібрид Toyota Sienna посідає чільне місце серед економних сімейних моделей з показником понад 27 900 км на рік. Силова установка на 245 к.с. поєднує 2,5-літровий мотор та два електродвигуни, споживаючи близько 6,5 л/100 км у міському циклі. Автомобіль пропонує 4-зонний клімат-контроль, повний привод і багатий набір систем активної безпеки.

Південнокорейський Kia Carnival пропонує унікальний формат, поєднуючи риси мінівена та сучасного кросовера. Його власники долають у середньому понад 30 300 км на рік. Модель оснащено 3,5-літровим мотором V6 та переднім приводом, а салон вміщує до восьми пасажирів. Виробник пропонує вентиляцію сидінь, подвійний люк та зсувний середній ряд для зручного доступу до дітей.

Читайте також:

Повнорозмірні позашляховики

Американський Chevrolet Suburban пропонує простір для дев'яти пасажирів і долає понад 31 500 км щороку. Базовий бензиновий двигун V8 споживає близько 13,8 л/100 км у змішаному циклі, але турбодизельний варіант показує набагато кращу паливну економічність у 10,2 л/100 км. Салон оснащений великим 17,7-дюймовим сенсорним екраном, багатьма USB-портами та 3-зонним клімат-контролем.

Ще одним представником великих позашляховиків став GMC Yukon XL з показником близько 30 100 км за рік. Машина має збільшену колісну базу, що забезпечує максимальний комфорт для пасажирів третього ряду. Залежно від комплектації під капотом стоїть 5,3-літровий або 6,2-літровий мотори V8, а витрата пального коливається від 11,8 до 16,8 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали, що експерти оприлюднили результати дослідження, визначивши найнадійніший сімейний автомобіль за останні чотири роки. Фахівці сформували детальний звіт на основі масштабного опитування реальних автовласників щодо кількості зафіксованих технічних несправностей.

Також читайте про кращі нові сімейні авто в Україні з витратою палива до 5 л/100 км. Вони дозволяють суттєво заощаджувати на заправках, але водночас не змушують родину тіснитися в маленьких малолітражках.