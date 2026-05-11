ТОП-10 крупнейших автомобильных компаний мира

Первая тройка мировых производителей: Toyota, Volkswagen и Hyundai. Фото: autoexpress.co.uk

Мировой авторынок демонстрирует значительные перестановки среди главных игроков индустрии. Пока японская Toyota продолжает удерживать абсолютное первенство, в нижней части рейтинга идет ожесточенная борьба за долю рынка. Обнародованные данные известного аналитика Фелипе Муньоса выявили неожиданный выход одного из бывших фаворитов из первой десятки крупнейших производителей.

Лидеры рынка

Toyota остается главной силой мировой моторизации с результатом более 11 300 000 продаж новых авто за 2025 год. Компания уверенно занимает первое место благодаря устойчивому спросу на ключевых рынках и проверенной временем надежности своей продукции. Бренд сохраняет стабильные показатели в течение года, поэтому его доминирование пока не вызывает никаких сомнений у отраслевых экспертов.

Вторую строчку уверенно занимает Volkswagen Group, который реализовал почти 9 000 000 новых автомобилей. Тройку лидеров замыкает корейский концерн Hyundai Motor Group с показателем более 7 240 000 единиц.

Эти компании формируют основную часть глобального рынка, хотя испытывают все более сильное давление со стороны амбициозных новичков из Азии.

Китайское наступление

Китайские автопроизводители наращивают свое присутствие в глобальном рейтинге регистраций новых машин. Компания BYD заняла пятое место с результатом 4 600 000 авто, опередив таких гигантов как General Motors. Другой представитель Поднебесной, концерн Geely, закрепился на восьмой позиции с объемом продаж 4 167 000 транспортных средств.

Так как Китай официально стал крупнейшим экспортером машин, амбиции его игроков только растут. Прогнозируется, что Geely может вскоре подвинуть Ford с седьмой строчки общего рейтинга.

Японские изменения

Неожиданным событием стал выход компании Nissan из перечня десяти крупнейших поставщиков новых авто в мире. Это произошло из-за сложного процесса реструктуризации и длительного глобального сокращения производственных мощностей и персонала. Место в престижном ТОП-10 занял другой японский производитель Suzuki.

Успех Suzuki обусловлен сильными позициями на рынке Индии и в других странах Юго-Восточной Азии. Тем временем Nissan планирует очередное сокращение штата в Европе на 10%, что касается примерно 900 работников. Бренд пытается стабилизировать финансы, поэтому его продажи пока уступают более успешным конкурентам.

Toyota: 11 322 575 регистраций Volkswagen Group: 8 983 807 регистраций Hyundai Motor Group: 7 244 408 регистраций Stellantis: 5 510 368 регистраций BYD: 4 602 436 регистраций General Motors: 4 547 918 регистраций Ford Motor Company: 4 395 000 регистраций Geely: 4 167 717 регистраций Honda: 3 460 000 регистраций Suzuki: 3 295 013 регистраций

