ТОП-10 найбільших автомобільних компаній світу

Перша трійка світових виробників: Toyota, Volkswagen та Hyundai. Фото: autoexpress.co.uk

Світовий авторинок демонструє значні перестановки серед головних гравців індустрії. Поки японська Toyota продовжує утримувати абсолютну першість, у нижній частині рейтингу точиться запекла боротьба за частку ринку. Оприлюднені дані відомого аналітика Феліпе Муньоса виявили несподіваний вихід одного з колишніх фаворитів з першої десятки найбільших виробників.

Лідери ринку

Toyota залишається головною силою світової моторизації з результатом понад 11 300 000 продажів нових авто за 2025 рік. Компанія впевнено посідає перше місце завдяки стійкому попиту на ключових ринках та перевіреній часом надійності своєї продукції. Бренд зберігає стабільні показники протягом року, тому його домінування поки не викликає жодних сумнівів у галузевих експертів.

Другу сходинку впевнено займає Volkswagen Group, який реалізував майже 9 000 000 нових автомобілів. Трійку лідерів замикає корейський концерн Hyundai Motor Group з показником понад 7 240 000 одиниць.

Ці компанії формують основну частину глобального ринку, хоча відчувають дедалі сильніший тиск з боку амбітних новачків з Азії.

Китайський наступ

Китайські автовиробники нарощують свою присутність у глобальному рейтингу реєстрацій нових машин. Компанія BYD посіла п'яте місце з результатом 4 600 000 авто, випередивши таких гігантів як General Motors. Інший представник Піднебесної, концерн Geely, закріпився на восьмій позиції з обсягом продажу 4 167 000 транспортних засобів.

Позаяк Китай офіційно став найбільшим експортером машин, амбіції його гравців лише зростають. Прогнозується, що Geely може незабаром посунути Ford з сьомої сходинки загального рейтингу.

Японські зміни

Несподіваною подією став вихід компанії Nissan з переліку десяти найбільших постачальників нових авто у світі. Це сталось через складний процес реструктуризації та тривале глобальне скорочення виробничих потужностей і персоналу. Місце в престижному ТОП-10 зайняв інший японський виробник Suzuki.

Успіх Suzuki зумовлений сильними позиціями на ринку Індії та в інших країнах Південно-Східної Азії. Тим часом Nissan планує чергове скорочення штату в Європі на 10%, що стосується приблизно 900 працівників. Бренд намагається стабілізувати фінанси, тому його продажі поки поступаються успішнішим конкурентам.

Toyota: 11 322 575 реєстрацій Volkswagen Group: 8 983 807 реєстрацій Hyundai Motor Group: 7 244 408 реєстрацій Stellantis: 5 510 368 реєстрацій BYD: 4 602 436 реєстрацій General Motors: 4 547 918 реєстрацій Ford Motor Company: 4 395 000 реєстрацій Geely: 4 167 717 реєстрацій Honda: 3 460 000 реєстрацій Suzuki: 3 295 013 реєстрацій

