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Главная Авто Тест по ПДД, где ошибаются 41%: как правильно опередить авто

Тест по ПДД, где ошибаются 41%: как правильно опередить авто

Ua ru
16 ноября 2026 20:40
Тест по ПДД, где ошибаются 41%: как правильно опередить авто За! Правилами
Обгон фиолетовой машины на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание общих положений ПДД и по двум темам: расположение транспортных средств на дороге и обгон. Водителю синего автомобиля, движущегося прямо по главной дороге, предлагаются два варианта действий. Как он должен поступить в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Остановиться перед перекрестком и дождаться, пока фиолетовый автомобиль совершит поворот налево.
  2. Объехать фиолетовую машину справа, если это не создаст опасности.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволене випередження

Водитель фиолетовой машины заранее занял крайнее левое положение на своей полосе движения и включил левый поворотник, готовясь повернуть налево.

Согласно пункту 14.6 (а) ПДД, на перекрестках строго запрещен обгон. Однако согласно пункту 1.10 ПДД, обгоном считается только опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения.

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Водитель синего автомобиля не выезжает на встречную полосу, а совершает опережение (объезд) с правой стороны в пределах своей проезжей части.

Пункт 11.2 ПДД обязывает нерельсовые транспортные средства двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, а правила не запрещают обгонять справа автомобиль, остановившийся перед поворотом налево, если ширина полосы позволяет безопасно разминуться без выезда на обочину или тротуар.

Таким образом, водителю синей машины не нужно задерживать транспортный поток, достаточно убедиться в безопасности маневра и соблюдении безопасного интервала, после чего спокойно продолжить движение прямо.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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