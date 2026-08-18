Тест по ПДД на сложном перекрестке с трамваем: кто должен уступить

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Водители трамвая и желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель серого автомобиля и велосипедист едут прямо. Кто из водителей транспортных средств обязан пропустить трамвай в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)».

Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель серого автомобиля и велосипедист. Все транспортные средства должны уступить дорогу трамваю. Никто не обязан уступать дорогу трамваю.

Разбор задачи

Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога", 7.8 "Направление главной дороги" и 2.1 "Уступить дорогу", на главной дороге находятся велосипедист и желтая машина, которые разъедутся первыми.

В соответствии с пунктом 16.11 ПДД водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге.

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Приоритет в изображенной ситуации у велосипедиста, ведь он движется прямо и является для жёлтого автомобиля препятствием справа. Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

На второстепенных дорогах находятся водители серого автомобиля и трамвая. В соответствии с пунктом 16.12 ПДД на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге.

Таким образом, единственный, кто должен пропустить трамвай, — это водитель серого автомобиля.

Правильный ответ №1

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