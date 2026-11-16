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Головна Авто Тест ПДР, де помиляються 41%: як правильно випередити авто

Тест ПДР, де помиляються 41%: як правильно випередити авто

Ua ru
16 листопада 2026 20:40
Тест ПДР, де помиляються 41%: як правильно випередити авто на перехресті За! Правилами
Випередження фіолетового авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання загальних положень ПДР та з двох тем: розташування транспортних засобів на дорозі і обгін. Водієві синього автомобіля, який рухається прямо головною дорогою, пропонуються два варіанти дій. Як він повинен вчинити у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зупинитися перед перехрестям та дочекатися, поки фіолетове авто виконає поворот ліворуч.
  2. Об'їхати фіолетове авто праворуч, якщо це не створить небезпеки.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволене випередження

Водій фіолетового авто завчасно зайняв крайнє ліве положення на своїй смузі та увімкнув лівий покажчик повороту, готуючись повернути ліворуч.

Згідно з пунктом 14.6 (а) ПДР, на перехрестях суворо забороняється обгін. Однак за пунктом 1.10 ПДР, обгоном є лише випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху.

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Водій синього автомобіля не виїжджає на зустрічну смугу, а виконує випередження (об'їзд) з правого боку в межах своєї проїзної частини.

Пункт 11.2 ПДР зобов'язує нерейкові транспортні засоби рухатися якомога ближче до правого краю проїзної частини, а правила не забороняють випереджати праворуч авто, яке зупинилося перед поворотом ліворуч, якщо ширина смуги дозволяє безпечно розминутися без виїзду на узбіччя чи тротуар.

Таким чином, водієві синьої машини не потрібно затримувати транспортний потік, достатньо переконатися у безпеці маневру та дотриманні безпечного інтервалу, після чого спокійно продовжити рух прямо.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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