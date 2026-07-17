Интересный тест по ПДД: кто проедет нерегулируемый перекресток последним

Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание требований знаков приоритета. Трамвай, грузовик и белый автомобиль движутся прямо, но траектории движения этих транспортных средств пересекаются. В каком порядке они проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Грузовик, белый автомобиль, трамвай. Грузовик, трамвай, белый автомобиль. Трамвай, белый автомобиль, грузовик. Трамвай, грузовик, белый автомобиль. Белый автомобиль, грузовик, трамвай. Белый автомобиль, трамвай, грузовик.

Разбор задачи

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", все три транспортных средства находятся на второстепенных, то есть равнозначных между собой дорогах на нерегулируемом перекрестке.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество независимо от направления его движения. Поэтому он проезжает первым.

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После проезда трамвая между грузовым и белым автомобилями начинает действовать правило помехи справа (пункт 16.12 ПДД). Поскольку грузовик приближается к белому автомобилю с правой стороны, он имеет преимущество в движении. Поэтому грузовой автомобиль едет вторым, а белый покинет перекресток последним.

Правильный ответ №4

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