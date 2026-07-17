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Главная Авто Тест ПДД на перекрестке с трамваем: кто проедет первым

Тест ПДД на перекрестке с трамваем: кто проедет первым

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 20:40
Интересный тест по ПДД: кто проедет нерегулируемый перекресток последним
Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание требований знаков приоритета. Трамвай, грузовик и белый автомобиль движутся прямо, но траектории движения этих транспортных средств пересекаются. В каком порядке они проедут перекресток в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Грузовик, белый автомобиль, трамвай.
  2. Грузовик, трамвай, белый автомобиль.
  3. Трамвай, белый автомобиль, грузовик.
  4. Трамвай, грузовик, белый автомобиль.
  5. Белый автомобиль, грузовик, трамвай.
  6. Белый автомобиль, трамвай, грузовик.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", все три транспортных средства находятся на второстепенных, то есть равнозначных между собой дорогах на нерегулируемом перекрестке.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество независимо от направления его движения. Поэтому он проезжает первым.

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После проезда трамвая между грузовым и белым автомобилями начинает действовать правило помехи справа (пункт 16.12 ПДД). Поскольку грузовик приближается к белому автомобилю с правой стороны, он имеет преимущество в движении. Поэтому грузовой автомобиль едет вторым, а белый покинет перекресток последним.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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