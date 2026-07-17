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Головна Авто Тест ПДР на перехресті з трамваєм: хто проїде першим

Тест ПДР на перехресті з трамваєм: хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 20:40
Цікавий тест ПДР: хто проїде нерегульоване перехрестя останнім
Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть та на знання вимог знаків пріоритету. Трамвай, вантажівка та біле авто проїжджають прямо, але траєкторії руху цих транспортних засобів перетинаються. В якому порядку вони проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Вантажівка, білий автомобіль, трамвай.
  2. Вантажівка, трамвай, білий автомобіль.
  3. Трамвай, білий автомобіль, вантажівка.
  4. Трамвай, вантажівка, білий автомобіль.
  5. Білий автомобіль, вантажівка, трамвай.
  6. Білий автомобіль, трамвай, вантажівка.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", усі три транспортні засоби перебувають на другорядних, тобто рівнозначних між собою дорогах на нерегульованому перехресті.

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на рівнозначних дорогах трамвай завжди має перевагу незалежно від напрямку його руху. Тому він проїжджає першим.

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Після проїзду трамвая між вантажним та білим автомобілями починає діяти правило перешкоди праворуч (пункт 16.12 ПДР). Позаяк вантажівка наближається до білого автомобіля з правого боку, вона має перевагу в русі. Тому вантажний автомобіль їде другим, а білий залишить перехрестя останнім.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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