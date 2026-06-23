Тест ПДД о зоне действия дорожных знаков, в котором ошиблись 81% водителей

Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих и предписывающих дорожных знаков. Перед вами знаки 3.2, 4.12 и 3.29. Какой из них действует до ближайшего перекрестка?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знаки 1 и 2. Знаки 2 и 3. Только знак 1. Знаки 1 и 3. Только знак 2. Все эти знаки.

Разбор задачи

Знак 1 : 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним , а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Знак 2 : 4.12 "Ограничение минимальной скорости" разрешает движение со скоростью не меньше указанной на знаке, но и не больше, чем это предусмотрено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДД.

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Знак 3 : 3.29 "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним , а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Правильный ответ №4

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