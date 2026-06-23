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Главная Авто Хитрый тест ПДД: какой знак действует до ближайшего перекрестка

Хитрый тест ПДД: какой знак действует до ближайшего перекрестка

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 20:40
Тест ПДД о зоне действия дорожных знаков, в котором ошиблись 81% водителей
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих и предписывающих дорожных знаков. Перед вами знаки 3.2, 4.12 и 3.29. Какой из них действует до ближайшего перекрестка?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знаки 1 и 2.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Только знак 1.
  4. Знаки 1 и 3.
  5. Только знак 2.
  6. Все эти знаки.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак діє до перехрестя

Знак 1: 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Знак 2: 4.12 "Ограничение минимальной скорости" разрешает движение со скоростью не меньше указанной на знаке, но и не больше, чем это предусмотрено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДД.

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Знак 3: 3.29 "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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