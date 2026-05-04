Главная Авто Странные дорожные знаки, которые озадачивают водителей

Дата публикации 4 мая 2026 07:35
Дорожный знак. Коллаж: Новини.LIVE

На дорогах США появились необычные дорожные знаки ограничения скорости с десятичными дробями. Вместо стандартных круглых значений водители видят крайне специфические цифры. Такой подход призван бороться с эффектом привыкания, что часто становится причиной опасных ситуаций на сложных участках.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor.es

Психологический фактор

В штате Висконсин установлены знаки с лимитом 17,3 мили/ч возле объектов по переработке отходов. Стандартные символы часто игнорируются человеческим мозгом из-за длительного повторения одинаковых раздражителей. Необычное дробное число заставляет водителя выйти из состояния автоматизма и мгновенно сосредоточить внимание на дорожной ситуации.

Это помогает повысить бдительность в зонах с интенсивным движением тяжеловесного транспорта и технического персонала. Аналогичные знаки с лимитом 8,2 мили/ч также используют в крупных торговых зонах США. Мозг воспринимает странную цифру как приоритетную информацию, что вынуждает к сознательному контролю скорости.

Дорожній знак у Вісконсині, США
Фото: carscoops.com

Работа подсознания

Кроме цифровых манипуляций существуют другие действенные способы стимулировать инстинктивное замедление автомобиля. В испанских городах практикуют установку 3D переходов, которые выглядят как объемные блоки, висящие над асфальтом. Водитель воспринимает это как реальное препятствие и рефлекторно снижает темп движения.

Также применяется специальная дорожная разметка из визуально сужающихся линий. Такая оптическая иллюзия создает ощущение слишком высокой скорости. Это заставляет водителя интуитивно убирать ногу с педали газа на наиболее рискованных участках пути.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
